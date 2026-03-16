V utorok pokračuje schôdza, poslancov čaká aj návrh na odvolanie Tibora Gašpara

BRATISLAVA - V utorok (17. 3.) sa poslanci Národnej rady (NR) SR po vyše mesiaci vrátia do lavíc. Pokračovať majú v 46. schôdzi, ktorú prerušili 13. februára. Vtedy sa dohodli, že schôdza bude pokračovať v marci a nebude sa na nej hlasovať. Okrem toho ich čaká v utorok aj mimoriadna schôdza, ktorú iniciovala opozícia. Chce na nej odvolávať podpredsedu NR SR Tibora Gašpara (Smer-SD). Mimoriadne rokovanie je naplánované od 13.30 h.
Poslanci sa zídu netradične v utorok, hoci podľa harmonogramu schôdzí mali ďalšie rokovanie naplánované od 14. apríla. Vo februári sa však dohodli, že od 17. marca do piatka (20. 3.) budú pokračovať v schôdzi. Šéf NR SR Richard Raši (Hlas-SD) vtedy tento krok odôvodňoval tým, že chce vytvoriť časový priestor na riadne prerokovanie bodov, ku ktorým sa parlament na februárovej schôdzi ešte nedostal. Poslanci sa zároveň dohodli, že nebudú o prerokovaných bodoch hlasovať, ale odhlasujú ich až na aprílovej schôdzi.
Koaliční partneri sa tiež dohodli, že na schôdzi by mali riešiť aj zrušenie zákona, ktorý mal zaviesť transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Účinnosť zákona pozastavil Ústavný súd (ÚS) SR. Koalícia sa pre zrušenie zákona rozhodla aj v súvislosti s podaním na ÚS. To spôsobilo časovú komplikáciu, pre ktorú je ohrozené poskytnutie ďalších platieb z plánu obnovy.
Na utorok je zvolaná aj mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie Gašpara z funkcie podpredsedu NR SR. Iniciovalo ju opozičné PS. Obáva sa, že Gašpar zneužíva svoje pôsobenie v parlamente na presadzovanie krokov, ktoré môžu mať súvis s jeho vlastnou trestnou vecou alebo „s trestnými konaniami vedenými voči osobám z jeho blízkeho prostredia“. Podpredseda NR SR a niekdajší policajný prezident čelí spolu s ďalšími osobami obžalobe v kauze Očistec.