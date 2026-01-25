Nedeľa25. január 2026, meniny má Gejza, zajtra Tamara

HZS neodporúča pre silný vietor pohyb vo vysokohorskom teréne

VYSOKÉ TATRY - Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov horských oblastí, že počas nasledujúceho obdobia sa na horách očakáva silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal meteorologickú výstrahu druhého stupňa, ktorá potrvá od nedele od 18.00 h do pondelka 26. januára do 08.00 h a platí pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad.

„Predpokladaná rýchlosť vetra je nadpriemerná a pohyb na horách je v takýchto podmienkach veľmi nebezpečný. Preto neodporúčame akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne,“ uviedla HZS na svojej stránke. Vietor môže miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 38 až 44 metrov za sekundu, čo je silná až mohutná víchrica.

Tragédia na Kysuciach: V Oščadnici zomrel po páde 65-ročný muž
Na horách trvá malé lavínové nebezpečenstvo, pri snežení môže stúpnuť
Turisti pozor: Na horách platí lavínové nebezpečenstvo
Tragédia v Jasnej: Po náraze do zábran zahynul mladý lyžiar
Malo by Slovensko prijať členstvo v Trumpovej rade mieru? Jasný postoj SNS a výzva pre premiéra
HZS neodporúča pre silný vietor pohyb vo vysokohorskom teréne
Saková bráni energopomoc: Chyby si často ľudia spôsobujú sami! Ficove výroky o ceste do pekla odmieta
