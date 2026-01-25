HZS neodporúča pre silný vietor pohyb vo vysokohorskom teréne

Ilustračné foto (Zdroj: hzs.sk)
VYSOKÉ TATRY - Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov horských oblastí, že počas nasledujúceho obdobia sa na horách očakáva silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal meteorologickú výstrahu druhého stupňa, ktorá potrvá od nedele od 18.00 h do pondelka 26. januára do 08.00 h a platí pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je nadpriemerná a pohyb na horách je v takýchto podmienkach veľmi nebezpečný. Preto neodporúčame akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne,“ uviedla HZS na svojej stránke. Vietor môže miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 38 až 44 metrov za sekundu, čo je silná až mohutná víchrica.