Zima ustupuje, prichádzajú lejaky: Slovensko zasiahnu vlny dažďa, hrozí aj poľadovica!

BRATISLAVA - Po týždňoch mrazov a sneženia sa karta obracia. Zimná epizóda nateraz končí a nad naše územie začal prúdiť teplý vzduch od juhu. Hoci sa mnohí potešia vyšším teplotám, táto zmena so sebou prináša aj odvrátenú stranu: sériu dažďových vĺn a riziko, ktoré môže potrápiť vodičov aj chodcov.
V nočných hodinách prenikol nad územie Slovenska teplejší vzduch, ktorý definitívne ukončil zimné počasie so snehom a celodennými mrazmi. V sobotu sa teploty na celom území pohybujú nad bodom mrazu, pričom na juhu stredného a východného Slovenska ešte doznieval dážď. Upozornil na to portál imeteo.
Tento stav však nebude dlhodobý. Hoci sa zrážky na krátky čas zmiernia, pred nami sú ďalšie vlny dažďa, ktoré zároveň urýchlia topenie zvyškov snehu. Prvá zrážková vlna začne ovplyvňovať počasie po 20:00. Od juhozápadu sa dážď najskôr rozšíri na západné Slovensko, pred polnocou zasiahne aj stredné regióny. Na východ sa zrážky dostanú až v nedeľu ráno.
Hoci pôjde o najslabšiu vlnu s úhrnmi len niekoľkých milimetrov, práve táto situácia môže byť najrizikovejšia. V prízemnej vrstve, najmä na strednom a východnom Slovensku, sa stále udržiava chladný vzduch a teplota vo výške približne päť centimetrov nad zemou môže klesnúť pod nulu.
Výstraha pred poľadovicou
Dážď tak môže na podchladenom povrchu namŕzať a vytvárať poľadovicu. Meteorológovia vydali výstrahu pred jej výskytom od dnešných 19:00 do nedeľného rána do 19:00. Nebezpečné podmienky môžu výrazne skomplikovať dopravu, najmä na vedľajších cestách a mostoch. Mrznúci dážď by síce nemal byť taký intenzívny ako pri nedávnych epizódach na juhozápade Slovenska, no aj slabšie zrážky môžu predstavovať vážne riziko pre vodičov aj chodcov.
Druhá vlna príde v nedeľu popoludní
V nedeľu ráno by sa malo počasie dočasne upokojiť. Ak plánujete vonkajšie aktivity, prvá polovica dňa bude najvhodnejšia. Po 12:00 sa však situácia opäť zmení. Od juhozápadu postúpi ďalšie zrážkové pole, ktoré medzi 12:00 a 14:00 prinesie dážď na západné Slovensko. Na strednom Slovensku začne pršať po 14:00 a na východe po 15:00. V popoludňajších a večerných hodinách už bude pršať na celom území, sneženie sa očakáva len vo vyšších horských polohách. Zrážky by mali ustávať až v pondelok ráno.
Tretia vlna zasiahne najmä východ
Ani pondelok neprinesie úplné upokojenie počasia. Počas dňa sa z Maďarska nad východné Slovensko nasunie tretia vlna dažďa. Tá by mala zasiahnuť väčšinu východu s výnimkou Gemera a Spiša. Pršať by malo až do utorkového rána.
Hoci oteplenie prinieslo koniec mrazov, kombinácia dažďa a chladného povrchu môže byť v najbližších hodinách mimoriadne nebezpečná. Opatrnosť je na mieste najmä v nočných a skorých ranných hodinách, keď hrozí tvorba poľadovice. Vodičom aj chodcom sa odporúča zvýšiť pozornosť a sledovať aktuálny vývoj počasia.