Polícia obvinila 33-ročného muža, ktorý v Piešťanoch nafúkal 3,37 promile

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
PIEŠŤANY - Polícia vzniesla obvinenie 33-ročnému vodičovi pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorý v piatok (23. 1.) na Vajanského ulici v Piešťanoch nafúkal 3,37 promile. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
Vzhľadom na správanie vodiča vzniklo podozrenie, že vozidlo viedol pod vplyvom alkoholu. „Po príchode hliadky štátnej polície na miesto sa muž nachádzal vo vozidle. Vykonanou dychovou skúškou mu namerali hodnotu 3,37 promile alkoholu v dychu. Na miesto boli privolaní zdravotníci, pričom u muža neboli zistené žiadne zranenia,“ ozrejmila. Policajti muža na mieste obmedzili na osobnej slobode a následne umiestnili do cely policajného zaistenia.