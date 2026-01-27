Muža v Poprade napadol býk! Utrpel závažné zranenia, prípad vyšetruje polícia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
POPRAD - V stajni jedného z družstiev v Poprade napadol býk 53-ročného muža. Ten po strete so zvieraťom utrpel závažné zranenia. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v nedeľu (25. 1.) ráno.
„Pri výkone svojej práce bol muž napadnutý hospodárskym zvieraťom. Utrpel viaceré závažné zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie niekoľko týždňov,“ uviedla Ligdayová. Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade preveruje okolnosti prípadu a vedie trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.