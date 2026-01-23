Vodiči, pozor na cestách: Poľadovica sa rozšíri na celé územie Slovenska

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na západnom Slovensku a južnej polovici krajiny hrozí od 15.00 h poľadovica. Od polnoci sa riziko vytvárania poľadovice rozšíri na celé územie SR. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Vydaná výstraha prvého stupňa pred poľadovicou bude trvať v západnej a južnej časti západného i stredného Slovenska do sobotňajšieho (24. 1.) popoludnia, na severnom a východnom Slovensku do nedeľňajšieho (25. 1.) predpoludnia.
(Zdroj: shmu.sk)