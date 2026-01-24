Turisti pozor: Na horách platí lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Lavínová situácia je v slovenských pohoriach všeobecne priaznivá. V Malej a Veľkej Fatre, ako i v Západných, Vysokých a Nízkych Tatrách platí v sobotu malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Snehová pokrývka vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier je stabilizovaná, výskyt samovoľných lavín sa neočakáva. „Na ojedinelých strmých svahoch, kde sa nachádza viac previateho suchého snehu, je možné uvoľnenie menších lavín najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení,“ uviedlo SLP. Sneh z poslednej periódy sneženia tam silný vietor previal až do dolín, náveterné strany a hrebene sú často sfúkané až na trávnatý podklad. Vo väčšine polôh je na povrchu snehovej pokrývky vytvorená kôra alebo vrstva tvrdého firnu, na ktorom miestami pribúda nový sneh. Celková výška snehovej pokrývky je tam stále výrazne podpriemerná.
Pozor na snehové vankúše
Vo Vysokých, Západných a centrálnej časti Nízkych Tatier si treba dať pozor na snehové vankúše a doskový sneh na záveterných stranách pohorí. „S výnimkou ojedinelých svahov, najmä severných a severozápadných expozícií, všeobecne prevláda priaznivá lavínová situácia. Uvoľnenie lavíny je na veľmi strmých svahoch, kde sú uložené snehové dosky a vankúše, možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení,“ priblížilo SLP.
Sneh z poslednej periódy sneženia v Tatrách silný vietor previal na záveterné svahy alebo až do dolín, náveterné strany a hrebene sú často sfúkané až na trávnatý alebo skalnatý podklad. Vo väčšine polôh je na povrchu snehovej pokrývky vytvorená kôra alebo vrstva tvrdého firnu. Na severných svahoch sa nad 1700 metrov nad morom nachádza prevažne suchý sneh rôznej kvality, miestami je voľný, no najčastejšie vetrom previazaný vo forme snehových dosiek alebo vankúšov. Celková výška snehovej pokrývky je tam naďalej podpriemerná.