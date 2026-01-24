Dávajte si pozor: Na celom území Slovenska sa naďalej vyskytuje poľadovica

BRATISLAVA - Na celom území SR sa v sobotu naďalej vyskytuje poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu s platnosťou do obeda. Informoval o tom na svojom webe.
Upozornil, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako sú doprava, pohyb osôb či infraštruktúra. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav. Meteorológovia vydali aj informáciu pre zhoršenú smogovú situáciu v oblastiach Vranov nad Topľou a Humenné. V sobotu v noci došlo k prekročeniu informačného prahu pre častice PM10. Podmienky na vydanie upozornenia na smogovú situáciu však nenastali a v najbližších hodinách sa očakáva zlepšenie rozptylových podmienok.
Upozornenie na smogovú situáciu
Upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 platí naďalej pre oblasti Košice, Jelšava, Krompachy, Prešov, Ružomberok, Veľká Ida, Lučenec, Oščadnica, Plášťovce a Čadca. Najviac ohrození zhoršenou smogovou situáciou sú podľa meteorológov starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici. Taktiež sú ohrozené veľmi malé deti a tehotné ženy. V období zvýšenej koncentrácie častíc PM10 odporúčajú obmedziť pobyt i fyzickú námahu vonku a skrátiť vetranie obytných miestností.