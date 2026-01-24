MIMORIADNY ONLINE Ruské drony zaútočili na Kyjev a Charkov: Rokovanie Ukrajiny, Ruska a USA sa skončilo

KYJEV - Ruské drony dnes skoro ráno zasiahli niekoľko častí ukrajinského hlavného mesta Kyjev. V pohotovosti boli jednotky protivzdušnej obrany. Útok dronmi hlásilo aj druhé najväčšie ukrajinské mesto, Charkov. Celkovo bolo pri oboch útokoch zranených 13 osôb. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľov miest. Situáciu sledujeme online.
6:00 Prvé kolo trojstranných rokovaní delegácií Ruska, Ukrajiny a USA v Spojených arabských emirátoch (SAE) sa v piatok večer skončilo. V rozhovoroch budú vyjednávači pokračovať v sobotu. Informuje agentúra AFP. „Stretnutie bolo venované parametrom pre ukončenie vojny s Ruskom a ďalšej logike procesu rokovaní s cieľom dosiahnuť dôstojný a trvalý mier,“ uviedol hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov na sociálnej sieti X.
Útoky postihli dve štvrte
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že útoky postihli dve štvrte na oboch stranách rieky Dnepr, ktorá mesto rozdeľuje. "Kyjev je pod masívnym útokom nepriateľa," napísal Kličko na sociálny Telegram. Pri útokoch boli zranené na dve osoby. Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko informoval o útokoch v minimálne troch štvrtiach, ktoré spôsobili požiare na dvoch miestach.
Starosta Charkova Ihor Terechov uviedol, že ruské drony zaútočili na niekoľko štvrtí a zranili 11 ľudí. Zasiahli najmenej tri obytné budovy - ubytovňu pre vysídlené osoby, nemocnicu a pôrodnicu. Útoky nasledovali po tom, ako sa v Spojených arabských emirátoch skončilo prvé kolo trojstranných rozhovorov medzi delegáciami Spojených štátov, Ukrajiny a Ruska. Ich cieľom je prerokovať plán sprostredkovaný USA na ukončenie vojny na Ukrajine. Rokovania majú druhým a posledným dňom pokračovať dnes.