Spozornite: Na D4 a R7 vymieňajú protihlukové steny, začali hrdzavieť

BRATISLAVA - Na nultom obchvate Bratislavy, diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7, vymieňajú protihlukové steny, ktoré začali korodovať. Koncesionár obchvatu, ktorý začal s prácami ešte vlani na jeseň, ich vymieňa za nové hliníkové panely. Hovorkyňa Ministerstva dopravy (MD) SR Petra Poláčiková uviedla, že aktuálne sa výmena týka úseku rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná - Holice a s rozoberaním protihlukových stien sa začalo aj na úseku diaľnice D4 medzi križovatkami Jarovce - Rusovce.
„V najbližších mesiacoch budú práce pokračovať ďalej po jednotlivých úsekoch/etapách, ktoré si koncesionár riadi vo svojej réžii,“ skonštatovala Poláčiková s tým, že harmonogram bude závisieť aj od poveternostných podmienok. Výmenu protihlukových stien realizuje koncesionár na vlastné náklady. Rezort dopravy poukazuje na to, že výhodou PPP projektu v tomto kontexte je práve to, že riziko výstavby, prevádzky a údržby nesie počas trvania koncesnej lehoty koncesionár. Ministerstvo dopravy preto na tento zásah nevynakladá žiadne finančné prostriedky, panely tak mení koncesionár vo svojej réžii a na vlastné náklady.
Koncesionárom je konzorcium Zero Bypass Limited „Obchvat nula”. Konzorcium uzavrelo v roku 2016 so Slovenskou republikou (v zastúpení rezortu dopravy) koncesnú zmluvu - dohodu o obchodných podmienkach v súvislosti s bratislavským obchvatom D4-R7. Projekt D4-R7 zahŕňa stavbu 27-kilometrového diaľničného úseku (D4) medzi Jarovcami a Račou a približne 32-kilometrového úseku úseku rýchlostnej ceny (R7) medzi Prievozom a Holicami.