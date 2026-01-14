Vojna je na spadnutie: Schyľuje sa k útoku USA na Irán! Vydržte, pomoc je na ceste, vyhlásil Trump

WASHINGTON/TEHERÁN - Napätie medzi Washingtonom a Teheránom prudko rastie. Americký prezident Donald Trump prerušil všetky kontakty s iránskou vládou a verejne vyslal odkaz, ktorý vyvolal otázky o ďalšom vývoji konfliktu.
Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že ruší všetky plánované stretnutia s predstaviteľmi iránskej vlády. Zároveň Iráncom adresoval krátky, no výrazný odkaz: „Pomoc je na ceste.“ Čo má týmto vyhlásením konkrétne na mysli, nespresnil.
Vyhlásenie zverejnil na svojej platforme Truth Social v čase, keď krajinu sužujú rozsiahle protesty a bezpečnostné zásahy voči demonštrantom.
Výzva protestujúcim a ostré slová
V príspevku sa Trump obrátil priamo na iránsku verejnosť a vyzval ju, aby pokračovala v odpore voči režimu. „Iránski vlastenci, pokračujte v protestoch a prevezmite svoje inštitúcie. Zapamätajte si mená vrahov a násilníkov. Zaplatia vysokú cenu. Zrušil som všetky stretnutia s iránskymi predstaviteľmi, kým sa neskončí nezmyselné zabíjanie demonštrantov. Pomoc je na ceste,“ napísal.
Európa hovorí o konci režimu
Do debaty sa zapojil aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Podľa jeho vyjadrenia sa iránsky režim môže nachádzať v záverečnej fáze svojej existencie. Ako uviedol, ide o „otázku posledných dní alebo týždňov“, zároveň však zdôraznil, že stále dúfa v mierové riešenie krízy, informuje agentúra AP News.
Diplomacia alebo útok
Ešte v pondelok Trump tvrdil, že iránska vláda má záujem o rokovania so Spojenými štátmi po tom, čo americký prezident verejne pohrozil vojenským zásahom. V tom čase zároveň deklaroval, že uprednostňuje diplomatickú cestu.
Vyjadrenia Bieleho domu však naznačovali, že vojenská možnosť zostáva otvorená. Hovorkyňa Karoline Leavittová uviedla, že prezident nevylučuje použitie sily. „Prezident jasne ukázal, že sa neobáva použiť vojenské prostriedky, ak to bude považovať za nevyhnutné. Nikto si to neuvedomuje viac než Irán,“ povedala.
Irán priznal tisíce obetí
Iránske úrady v utorok po prvý raz oficiálne priznali rozsah obetí nepokojov. Podľa agentúry Reuters už protesty stáli život viac než 2571 demonštrantov, čo výrazne zvyšuje tlak na vedenie krajiny aj na medzinárodné spoločenstvo.