Školstvo nie je premiérska téma: Druckerove tvrdenie označila poslankyňa PS za pokrytecké

BRATISLAVA - Tvrdenie ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), že školstvo je premiérskou témou, je pokrytecké. Realita je opačná. Skonštatovala to opozičná poslankyňa a členka Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch Tina Gažovičová (PS). Reagovala tak na vyjadrenie ministra na stredajšej (14. 1.) tlačovej konferencii. Informovala o tom Jana Matiašová z mediálneho oddelenia Progresívneho Slovenska (PS).
„Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zaujíma len rušenie nezávislých inštitúcií či útoky na rodinu lídra opozície. To sú dôvody, pre ktoré zvoláva vládu či tlačové besedy aj cez víkend. Školstvo ho zaujíma iba vtedy, keď môže mladým ľuďom prednášať svoje škodlivé videnie medzinárodného usporiadania sveta,“ uviedla Gažovičová. Za pokrytecké podľa svojich slov považuje aj snahy Druckera tváriť sa ako reformátor v čase, keď je plnohodnotnou súčasťou vlády.
archívne video
Pripomenula, že rok 2026 v školstve považuje za obdobie neistoty. „Obavy majú školy, ktoré budú prvýkrát učiť podľa nového kurikula, ale aj rodičia, ktorí si majú vybrať zariadenie pre svoje deti. Mnohé malé školy sa pravdepodobne zrušia a súkromné školy budú v najbližších rokoch zvyšovať poplatky,“ tvrdí. Za otázne v súčasnosti považuje, či minister tento rok dofinancuje aj malé súkromné škôlky.
Spomenula aj obavy súvisiace s deťmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodičmi. „Ich podpora sa medzi priority tejto vlády nedostala. Minister zo zákona vypustil debarierizáciu a nad poskytovaním podporných opatrení zostáva viacero nejasností. Okrem toho hrozí, že v auguste budú školy prepúšťať psychológov, špeciálnych pedagógov či asistentov, ktorým skončí zmluva z eurofondov,“ uzavrela Gažovičová.