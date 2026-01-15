Štvrtok15. január 2026, meniny má Dobroslav, Dobroslava, zajtra Kristína

Školstvo nie je premiérska téma: Druckerove tvrdenie označila poslankyňa PS za pokrytecké

Tina Gažovičová a Tomáš Drucker.
Tina Gažovičová a Tomáš Drucker. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Tvrdenie ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), že školstvo je premiérskou témou, je pokrytecké. Realita je opačná. Skonštatovala to opozičná poslankyňa a členka Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch Tina Gažovičová (PS). Reagovala tak na vyjadrenie ministra na stredajšej (14. 1.) tlačovej konferencii. Informovala o tom Jana Matiašová z mediálneho oddelenia Progresívneho Slovenska (PS).

„Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zaujíma len rušenie nezávislých inštitúcií či útoky na rodinu lídra opozície. To sú dôvody, pre ktoré zvoláva vládu či tlačové besedy aj cez víkend. Školstvo ho zaujíma iba vtedy, keď môže mladým ľuďom prednášať svoje škodlivé videnie medzinárodného usporiadania sveta,“ uviedla Gažovičová. Za pokrytecké podľa svojich slov považuje aj snahy Druckera tváriť sa ako reformátor v čase, keď je plnohodnotnou súčasťou vlády.

archívne video

Vyjadrenie Tomáša Druckera z vlády (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Pripomenula, že rok 2026 v školstve považuje za obdobie neistoty. „Obavy majú školy, ktoré budú prvýkrát učiť podľa nového kurikula, ale aj rodičia, ktorí si majú vybrať zariadenie pre svoje deti. Mnohé malé školy sa pravdepodobne zrušia a súkromné školy budú v najbližších rokoch zvyšovať poplatky,“ tvrdí. Za otázne v súčasnosti považuje, či minister tento rok dofinancuje aj malé súkromné škôlky.

Spomenula aj obavy súvisiace s deťmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodičmi. „Ich podpora sa medzi priority tejto vlády nedostala. Minister zo zákona vypustil debarierizáciu a nad poskytovaním podporných opatrení zostáva viacero nejasností. Okrem toho hrozí, že v auguste budú školy prepúšťať psychológov, špeciálnych pedagógov či asistentov, ktorým skončí zmluva z eurofondov,“ uzavrela Gažovičová.

Viac o téme: ŠkolstvoReformaTomáš DruckerProgresívne SlovenskoTina Gažovičová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Minister školstva, vedy, výskumu,
Rok 2026 bude pre školstvo prelomovým, uviedol minister Drucker
Domáce
Samuel Migaľ
Ministerstvo investícií finalizuje prvú verziu návrhu zákona: Ide o ochranu detí v digitálnom priestore
Domáce
Matúš Šutaj Eštok.
Šutaj Eštok si želá vzájomný rešpekt medzi koaličnými partnermi
Domáce
Drucker očakáva, že peniaze
Drucker očakáva, že peniaze na nákup outletu Voderady chce štát dostať späť
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vodič na diaľnici kľučkoval a prešiel do protismeru, nafúkal viac ako 4 promile
Vodič na diaľnici kľučkoval a prešiel do protismeru, nafúkal viac ako 4 promile
Zoznam TV
Antónia Lišková v šou Trochu inak s Adelou hovorila aj o rozhodnutí, ktoré jej zmenilo život
Antónia Lišková v šou Trochu inak s Adelou hovorila aj o rozhodnutí, ktoré jej zmenilo život
Prominenti
Antónia Lišková prehovorila o svojom vzťahu s dcérou
Antónia Lišková prehovorila o svojom vzťahu s dcérou
Prominenti

Domáce správy

Ilustračné foto
Dopravná nehoda na Liptove: Hasiči pomáhali pri zrážke dodávky s traktorom
Domáce
Ilustračné foto
Konanie policajtov v škole v Stráňach pod Tatrami nie je podľa inšpekcie trestným činom
Domáce
Žilinka po SLAYÁDE vo
Žilinka po SLAYÁDE vo Voderadoch opäť udrel: Zásadné oznámenie, rozbieha sa trestné stíhanie!
Domáce
Aktuálne: Zrážka dodávky s traktorom v Liptovskej Štiavnici – zasahovali hasiči, hlásia zraneného
Aktuálne: Zrážka dodávky s traktorom v Liptovskej Štiavnici – zasahovali hasiči, hlásia zraneného
Regióny

Zahraničné

Babiš v snemovni povedal,
Babiš v snemovni povedal, že sa nenechá vydať na stíhanie v kauze Čapí hnízdo
Zahraničné
Ilustračné foto
Poľsko nasadilo na rieky ľadoborce a vydalo výstrahy pred poľadovicou
Zahraničné
Ilustračné foto
Expertný výbor hodnotí Slovensko: Pokrok v boji proti praniu peňazí, slabiny pretrvávajú
Zahraničné
Ilustračné foto
Rusko je vraj vážne znepokojené z vyslania spojeneckých jednotiek do Grónska
Zahraničné

Prominenti

Adela Vinczeová s Viktorom
Adela a Viktor v exkluzívnom rozhovore: Po zákaze povedali viac ako pred ním! Rana aj pre televízie?!
Domáci prominenti
Pink
Hviezdnu Pink na ulici nespoznáte: Veď by ste si ju pomýlili s... Uff!
Zahraniční prominenti
Miley Cyrus s mamou
Šokujúce priznanie matky Miley Cyrus: Po rozvode užívala DROGY... Na samoliečenie!
Zahraniční prominenti
Jana Nagyová
Radikálny krok Arabely: Najprv sťahovanie do Švajčiarska a teraz? Luxusný dom pre seniorov
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Narodeninová oslava sa zmenila
Narodeninová oslava sa zmenila na HOROR: VIDEO Balóny explodovali priamo do tváre ženy! Hostia v panike utekali
Zaujímavosti
Nevysvetliteľný jav zachytený na
Nevysvetliteľný jav zachytený na VIDEO: Žiariaca špirála sa vznášala nad Anglickom! Vodič zostal v šoku, to je UFO?
Zaujímavosti
Koľkokrát týždenne je potrebné
Koľkokrát týždenne je potrebné vyvrcholiť podľa veku? Starodávna čínska medicína má tajnú odpoveď!
Zaujímavosti
Kurie oko: Prečo vzniká,
Kurie oko: Prečo vzniká, ako ho rozpoznať a ako ho účinne liečiť
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Veľký prepočet dôchodkov prichádza: Pozrite si, kedy dostanú vyššie penzie prví seniori!
Veľký prepočet dôchodkov prichádza: Pozrite si, kedy dostanú vyššie penzie prví seniori!
Oplatí sa druhý pilier? Čísla hovoria jasne, pozrite si prekvapivé výsledky za vlaňajšok!
Oplatí sa druhý pilier? Čísla hovoria jasne, pozrite si prekvapivé výsledky za vlaňajšok!
Toto je 5 najväčších ekonomických výziev pre Slovensko: Zabudnite na bezstarostný rast!
Toto je 5 najväčších ekonomických výziev pre Slovensko: Zabudnite na bezstarostný rast!
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?

Šport

Desivé VIDEO z Dakaru: Kolízia dvoch českých rivalov, Macík narazil do Lopraisovho kamiónu
Desivé VIDEO z Dakaru: Kolízia dvoch českých rivalov, Macík narazil do Lopraisovho kamiónu
Rely Dakar
Keď vás štipne tvrdá realita: Nastal čas sňať okuliare, ubolený tím NHL musí ísť do prestavby
Keď vás štipne tvrdá realita: Nastal čas sňať okuliare, ubolený tím NHL musí ísť do prestavby
NHL
Komplikácia pred ZOH? Český brankár odišiel do kabíny a nevrátil sa ani na striedačku
Komplikácia pred ZOH? Český brankár odišiel do kabíny a nevrátil sa ani na striedačku
NHL
Univerzál a špecialista na štandardné situácie: Košice oznámili tretiu zimnú posilu
Univerzál a špecialista na štandardné situácie: Košice oznámili tretiu zimnú posilu
Niké liga

Auto-moto

FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Pracovné ponuky s nadštandardným platom a bonusmi, ktoré musíte vidieť!
Pracovné ponuky s nadštandardným platom a bonusmi, ktoré musíte vidieť!
Zaujímavé pracovné ponuky
Každý zamestnanec je nahraditeľný? Takto sa stanete výnimkou
Každý zamestnanec je nahraditeľný? Takto sa stanete výnimkou
Motivácia a produktivita
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zaujímavé pracovné ponuky
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Aktuality

Varenie a recepty

Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Paradajkový základ na pizzu: Čo robiť, aby nerozmočil cesto?
Paradajkový základ na pizzu: Čo robiť, aby nerozmočil cesto?
Rady a tipy
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Rady a tipy

Technológie

Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Veda a výskum
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Bezpečnosť
Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
Umelá inteligencia
Na uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromie
Na uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromie
Technológie

Bývanie

17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť

Pre kutilov

Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Najstaršia dcéra Jay-Z-ho a Beyoncé, Blue Ivy Carter, oslávila 14 rokov: Toto sú jej najväčšie úspechy
Zahraničné celebrity
VIDEO: Najstaršia dcéra Jay-Z-ho a Beyoncé, Blue Ivy Carter, oslávila 14 rokov: Toto sú jej najväčšie úspechy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Posledná rozlúčka s Vladimírom
Domáce
Posledná rozlúčka s Vladimírom (†36) a Alexom (†14): Otec so synom zomreli kúsok od domu! Malá obec je v slzách
Donald Trump
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Trump v poslednej chvíli zrušil útok na Irán! Lietadlá už boli vo vzduchu
Žilinka po SLAYÁDE vo
Domáce
Žilinka po SLAYÁDE vo Voderadoch opäť udrel: Zásadné oznámenie, rozbieha sa trestné stíhanie!
Po keksoch prišli na
Domáce
Po keksoch prišli na rad samoobslužné pokladne: BOJKOT na internete, zúrivú vlnu vystriedali kreatívne VTIPY!

Ďalšie zo Zoznamu