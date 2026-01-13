Obľúbená sieť predajní hlási až DVA problémové výrobky: NEPOUŽÍVAJTE ich! Peniaze vám vrátia späť

BRATISLAVA - Obľúbená sieť predajní TEDi upozornula svojich zákazníkov na dva svoje problémové výrobky - adventný kalendár pre psy a waflovač. Oba môžete vrátiť a dostanete späť peniaze.
Ako problémový sa ukázal adventný kalendár pre psy. „Skúšky výrobkov odhalili prítomnosť cudzích kovových predmetov. Preto sa ďalšie použitie tohto výrobku dôrazne neodporúča,“ uviedla sieť predajní. Kalendár bol na pobočkách v predaji od 25.08.2025 do 19.12.2025. „Tovar môžete vrátiť a bude vám vrátená kúpna cena 3 eurá, alebo ho môžu vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke,“ dodali.
Ako problémový sa ukázal aj waflovač. „Skúšky výrobkov preukázali, že napájací kábel sa za určitých okolností môže veľmi zahriať. Preto sa ďalšie použitie tohto výrobku dôrazne neodporúča,“ vysvetlilo TEDI. Výrobok bol na našich pobočkách v predaji od 18.04.2024 do 19.12.2025. Zákazníci môžu tovar vrátiť a bude im vrátená kúpna cena 15 eur, alebo ho môžu vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke.