Utorok13. január 2026, meniny má Rastislav, zajtra Radovan, Radovana

Obľúbená sieť predajní hlási až DVA problémové výrobky: NEPOUŽÍVAJTE ich! Peniaze vám vrátia späť

Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

BRATISLAVA - Obľúbená sieť predajní TEDi upozornula svojich zákazníkov na dva svoje problémové výrobky - adventný kalendár pre psy a waflovač. Oba môžete vrátiť a dostanete späť peniaze.

Ako problémový sa ukázal adventný kalendár pre psy. „Skúšky výrobkov odhalili prítomnosť cudzích kovových predmetov. Preto sa ďalšie použitie tohto výrobku dôrazne neodporúča,“ uviedla sieť predajní. Kalendár bol na pobočkách v predaji od 25.08.2025 do 19.12.2025. „Tovar môžete vrátiť a bude vám vrátená kúpna cena 3 eurá, alebo ho môžu vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke,“ dodali.

Obľúbená sieť predajní hlási
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: TEDi)

Ako problémový sa ukázal aj waflovač. „Skúšky výrobkov preukázali, že napájací kábel sa za určitých okolností môže veľmi zahriať. Preto sa ďalšie použitie tohto výrobku dôrazne neodporúča,“ vysvetlilo TEDI. Výrobok bol na našich pobočkách v predaji od 18.04.2024 do 19.12.2025. Zákazníci môžu tovar vrátiť a bude im vrátená kúpna cena 15 eur, alebo ho môžu vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke.

Obľúbená sieť predajní hlási
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: TEDi)

Viac o téme: TEDiWaflovačAdventný kalendár pre psy
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Adam Bardy má doma TROCH chlapcov: Otcovstvo zvláda ľavou zadnou a nemá problém ani s týmto
Adam Bardy má doma TROCH chlapcov: Otcovstvo zvláda ľavou zadnou a nemá problém ani s týmto
Prominenti
Letisko M. R. Štefánika spúšťa nové linky do Larnaky, Jerevanu, Kišiňova a Kutaisi
Letisko M. R. Štefánika spúšťa nové linky do Larnaky, Jerevanu, Kišiňova a Kutaisi
Správy
Korčok o Banskobystrickej latke: Je veľmi dôležité, aby tam súťažili aj slovenskí atléti
Korčok o Banskobystrickej latke: Je veľmi dôležité, aby tam súťažili aj slovenskí atléti
Šport

Domáce správy

Vladimír Ledecký
Menej kontroly, viac kšeftov? SaS kritizuje plán vlády Roberta Fica
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Padlo rozhodnutie Najvyššieho súdu:
Padlo rozhodnutie Najvyššieho súdu: Harabin je právoplatne oslobodený v kauze schvaľovania ruskej agresie
Domáce
Studená sprcha pre Dankovu
Studená sprcha pre Dankovu SNS: Hlas-SD zmietol ich novelu Trestného zákona zo stola: TOTO nepodporíme!
Domáce
Snina mení plány: Peniaze z námestia pôjdu na obnovu vnútrobloku na Kukučínovej ulici
Snina mení plány: Peniaze z námestia pôjdu na obnovu vnútrobloku na Kukučínovej ulici
Prešov

Zahraničné

Napätie v Kašmíre rastie:
Napätie v Kašmíre rastie: India viní Pakistan z dronových letov
Zahraničné
Auto skončilo pod vodou.
Zábava sa zmenila na drámu: VIDEO Pod autom sa prelomil ľad, skončilo na dne jazera! Šokujúce odhalenie polície
Zahraničné
Novou prednostkou japonskej železničnej
Novou prednostkou japonskej železničnej stanice sa už po tretíkrát stala mačka
dromedar.sk
Ďalšia šialenosť v USA!
Ďalšia šialenosť v USA! Oficiálny návrh na začlenenie Grónska ako 51. štátu
Zahraničné

Prominenti

Slávnostná premiéra filmu Štúr
PREMIÉRA filmu o Štúrovi: Karin Haydu v PRIESVITNOM, Tkáčová ako z Hollywoodu!
Domáci prominenti
Timothy Busfield
Známy herec je obvinený zo sexuálneho zneužívania detí: Pátra po ňom polícia!
Zahraniční prominenti
FOTO Veronika a Daniela Nízlové
Dcéra Daniely Nízlovej oslávila 6 rokov: Krásne vyznanie a medzi gratulantmi... to je ale prekvapenie
Domáci prominenti
Ilustračné foto
Obrovská TRAGÉDIA: Slávny spevák (†34) zahynul pri NEHODE LIETADLA... Mieril na koncert!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Malý jelenček si trúfal
Internetová SENZÁCIA z poľskej zoo: Skoro dvojtonová Maruška vs. trpaslík! VIDEO, ktoré obletelo svet
Zaujímavosti
CUKOR nie je nepriateľ:
CUKOR nie je nepriateľ: Konzumujete ho správne? POZOR na TIETO potraviny, obsahujú ho viac než dosť!
Zaujímavosti
Tri ničivé alkoholové záplavy:
Tri ničivé alkoholové záplavy: Ľudia sa topili v pive aj whisky
dromedar.sk
Virálny TRIK na zamrznuté
Virálny TRIK na zamrznuté čelné sklá určite NESKÚŠAJTE! Riskujete opravu za tisíce: Radšej stavte na klasiku
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Zostávajú posledné hodiny: Kto chce výrazne ušetriť pri vyradení auta, mal by konať rýchlo!
Zostávajú posledné hodiny: Kto chce výrazne ušetriť pri vyradení auta, mal by konať rýchlo!
Slovensko zostáva na chvoste regiónu: Ekonomika či mzdy u nás porastú pomalšie ako v okolitých krajinách!
Slovensko zostáva na chvoste regiónu: Ekonomika či mzdy u nás porastú pomalšie ako v okolitých krajinách!
Ako sa konsolidácia premietne v roku 2026 vo vašej výplatnej páske? Vypočítajte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Ako sa konsolidácia premietne v roku 2026 vo vašej výplatnej páske? Vypočítajte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)
Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)

Šport

Priklincuje famózna Lopušanová na MS ďalšieho súpera? Online prenos zo zápasu Česko – Slovensko
Priklincuje famózna Lopušanová na MS ďalšieho súpera? Online prenos zo zápasu Česko – Slovensko
Ženský hokej
Plače Švajčiarsko aj celý športový svet: Olympijský medailista zahynul pod lavínou
Plače Švajčiarsko aj celý športový svet: Olympijský medailista zahynul pod lavínou
Ostatné
Vieme, kto povedie Manchester do konca sezóny: Na Old Trafford sa vracia staré známe meno!
Vieme, kto povedie Manchester do konca sezóny: Na Old Trafford sa vracia staré známe meno!
Premier League
Vitaj späť, chlapče: Barcelona s otvorenou náručou víta späť strateného syna
Vitaj späť, chlapče: Barcelona s otvorenou náručou víta späť strateného syna
La Liga

Auto-moto

TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
Motivácia a inšpirácia
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Ekonomika - trh práce
Veľké zmeny v Sociálnej poisťovni: V týchto prípadoch musíte podať čestné vyhlásenie!
Veľké zmeny v Sociálnej poisťovni: V týchto prípadoch musíte podať čestné vyhlásenie!
Aktuality
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Výber receptov
Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice
Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice
Kuracie prsia

Technológie

Skúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešenia
Skúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešenia
Armádne technológie
Prečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energie
Prečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energie
Veda a výskum
500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu
500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu
História
Tento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefóny
Tento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefóny
Aplikácie a hry

Bývanie

Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov

Pre kutilov

Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tri sexuálne túžby žien, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Po tomto tajne túžia, aby im muži splnili
Sex
Tri sexuálne túžby žien, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Po tomto tajne túžia, aby im muži splnili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Auto skončilo pod vodou.
Zahraničné
Zábava sa zmenila na drámu: VIDEO Pod autom sa prelomil ľad, skončilo na dne jazera! Šokujúce odhalenie polície
Ďalšia šialenosť v USA!
Zahraničné
Ďalšia šialenosť v USA! Oficiálny návrh na začlenenie Grónska ako 51. štátu
Studená sprcha pre Dankovu
Domáce
Studená sprcha pre Dankovu SNS: Hlas-SD zmietol ich novelu Trestného zákona zo stola: TOTO nepodporíme!
Domáce
Obľúbená sieť predajní hlási až DVA problémové výrobky: NEPOUŽÍVAJTE ich! Peniaze vám vrátia späť

Ďalšie zo Zoznamu