Nešťastie na svahu: Vo Vrátnej sa na lyžiach zranil 13-ročný chlapec, odviezol ho vrtuľník

(Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)
TERCHOVÁ - Popradská posádka leteckých záchranárov zasahovala v pondelok predpoludním v malofatranskom lyžiarskom stredisku Vrátna. Pomoc zdravotníkov potreboval 13-ročný lyžiar z Kazachstanu, ktorý si po páde vážne poranil dolnú končatinu. Informovala o tom letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.
Primárne ošetrenie zranenému lyžiarovi poskytli zasahujúci členovia horskej záchrannej služby. „Lekár mu doplnil ďalšie vyšetrenie, liečbu proti bolesti. Následne bol s podozrením na zlomeninu stehennej kosti letecky prevezený do Univerzitnej nemocnice v Martine,“ priblížili leteckí záchranári.
(Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)