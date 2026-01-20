Spúšť v Prievidzi: Prevrátený kamión uväznil auto pod tonami krmiva! Hlavná cesta úplne zmizla

PRIEVIDZA - Dopravná nehoda kamióna a osobného auta v pondelok (19. 1.) ráno na Necpalskej ceste v Prievidzi si vyžiadala zranenie jednej osoby. Na mieste zasahovalo 11 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Prievidze so štyrmi kusmi techniky. Informovalo o tom v utorok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
Na prevrátenom kamióne došlo k poškodeniu návesu a následnému vysypaniu prevážaného nákladu - krmiva - na vozovku. V dôsledku nehody bola cesta v danom úseku v oboch smeroch neprejazdná, pri udalosti sa z troch účastníkov zranila jedna osoba.
„Zasahujúci hasiči vymedzili miesto udalosti, postihnuté vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru a pomocou sorpčných materiálov zastavili únik prevádzkových kvapalín. Súčasne do príchodu zdravotníkov záchrannej zdravotnej služby poskytli zranenej osobe predlekársku prvú pomoc a ošetrenie,“ opísal HaZZ.
Následne príslušníci HaZZ pomocou špeciálnej techniky naložili do náhradného vozidla vysypané krmivo a po zdokumentovaní udalosti políciou asistovali pracovníkom odťahovej služby pri bezpečnom prevrátení kamióna a odtiahnutí oboch havarovaných vozidiel.