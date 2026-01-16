To si robíte srandu? Zákazník zostal v šoku: Wolt si účtoval poplatok za zlé počasie! Firma vysvetľuje dôvody

PRAHA - Aj v susednej Českej republike sa počasie predviedlo v plnej sile a počas víkendu zasiahla krajinu kalamita. Mnoho ľudí preto namiesto toho, aby vyšlo z pohodlia a tepla domova siahlo po možnosti donášky. Zákazníci spoločnosti Wolt však zostali zaskočení, firma si totiž za doručovanie v zlom počasi naúčtovala extra poplatok vo výške 25 českých korún, čo je zhruba jedno euro.
Na zvláštny poplatok navyše sa posťažoval aj zákazník Marek, ktorý zdieľal screenshot svojej objednávky s dovetkom: Wolt, si robíte zo mňa srandu, nie?“ Informuje o tom portál iDnes.cz.
Ľudia sa následne v diskusii pod príspevkom rozdelili na dva tábory. Zatiaľ čo jedna skupina poplatok za dovoz v zlom počasí chápala, druhá skupina bola na strane Mareka. „Cena za dopravu by mala byť štandardná, nech je počasie akékoľvek. Absurdné je účtovať extra príplatok za niečo, na čo nemáme vplyv. Nie je to fér, nech už ide o akúkoľvek sumu,“ napísala Elena.
Zástupcovia spoločnosti Wolt sa bránia. „Mrazivé počasie posledných dní predstavovalo pre našich partnerských kuriérov skutočne náročné podmienky. Silné mrazy, sneženie aj šmykľavé cesty komplikovali doručovanie vo veľkej časti Českej republiky,“ vysvetlil Tomáš Kubík, hovorca spoločnosti Wolt. Aby ich firma v týchto extrémnych situáciách podporila, dočasne zaviedla tento príplatok. „Slúži ako forma podpory kuriérom, ktorí sa aj napriek sťaženým podmienkam vydali na trasu a zabezpečili zákazníkom pohodlie a bezpečie pri dverách,“ dodal.
Podľa neho bol záujem o doručenie počas kalamity výrazný. „Mnohí ľudia nemali možnosť vyraziť do obchodu alebo reštaurácie, či už pre obmedzenia v doprave, alebo preto, že nemajú vlastné auto. Možnosť nechať si doručiť teplé jedlo alebo nákup až domov znamenala reálne uľahčenie v komplikovanej situácii. Vždy sa snažíme nájsť rovnováhu medzi dostupnosťou našich služieb a férovou podporou našich kuriérskych partnerov,“ dodal Kubík.
Iné podobné spoločnosti v Česku si takýto poplatok neúčtovali.