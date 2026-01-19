Dráma v centre obce: Mladík si sadol za volant bez vodičáku, zdemoloval sochu!

TRNAVA/BOLERÁZ - Dvadsaťdvaročný mladík si sadol za volant napriek tomu, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia, uprostred obce Boleráz v okrese Trnava zdemoloval sochu sv. Rocha. Pri nehode sa zranil, záchranári ho previezli do trnavskej nemocnice. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu cesty a svojim schopnostiam a dostal šmyk. S autom zišiel mimo cesty a narazil do verejného osvetlenia a pamätného pomníka, z ktorého spadla socha svätca,“ priblížila polícia. Dychová skúška na alkohol bola negatívna. Nehoda sa stala v sobotu (17. 1.) ráno.
Policajti riešili na cestách v Trnavskom kraji od piatka (16. 1.) do nedele (18. 1.) aj piatich vodičov, ktorí nafúkali nad jedno promile. Najviac, 2,25 promile, mal 41-ročný vodič v Trnave. Ďalších päť vodičov šoférovalo napriek právoplatne uloženému zákazu viesť motorové vozidlá.