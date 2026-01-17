Hrozný začiatok víkendu: Polícia v Bratislave našla telo mŕtveho muža!

BRATISLAVA - Polícia v bratislavskom Lamači má pomerne drsný začiatok víkendu. Boli privolaní k nálezu tela bez známok života a štátne orgány teraz celú záležitosť vyšetrujú. Privolané boli všetky potrebné zložky na určenie príčiny smrti a ďalšie podrobnosti.
Informáciu v tlačovej správe priniesol hovorca KR PZ v Bratislave Michal Szeiff. "Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV aktuálne vykonávajú úkony súvisiace s nálezom tela muža doposiaľ neznámej totožnosti, ktoré bolo nájdené v priekope na Lamačskej ceste," uviedol prípad Szeiff.
Telo našli v sobotu ráno
Informáciu o náleze tela polícia prijala na linke 158 krátko po 09:15 hodine, pričom na miesto bola vyslaná hliadka policajného zboru ktorá hodnovernosť oznámenia na mieste preverila a potvrdila.
"Presné príčiny ako aj okolnosti za ktorých došlo k úmrtiu muža budú predmetom vyšetrovania," uzavrel Szeiff.