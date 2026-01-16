Polícia zasahovala kvôli PODOZRIVEJ striekačke v snehu: Na mieste ich čakal šok! Veď to je...

OLOMOUC - Falošný poplach zamestnal vo štvrtok popoludní mestskú políciu v českom Olomouci, keď občan nahlásil údajnú injekčnú striekačku. Namiesto nebezpečného odpadu našli policajti len pero, ktoré svojím vzhľadom pripomínalo striekačku.
Mestská polícia v Olomouci riešila vo štvrtok (15. 1.) popoludní hlásenie o údajnej injekčnej striekačke na Tomkovej ulici. Oznámenie uvádzalo, že vo snehu leží predmet pripomínajúci striekačku s neznámou tekutinou.
"Po príchode na miesto sme zistili, že nejde o striekačku, ale iba o takto vyzerajúcu pero. S úsmevom na tvári sme nález z miesta odobrali, aby zbytočne neznervózňoval ďalších okoloidúcich," uviedol policajný hovorca Petr Čunderle. Mestská polícia napriek tomu poďakovala občanovi za upozornenie a pripomenula, že podobné nálezy môžu na prvý pohľad zmiasť. Ostražitosť verejnosti podľa nej prispieva k bezpečnosti v meste.
V reakciách sa ľudia rozdelili na dva tábory. Kým niektorí kritizovali zbytočný výjazd, pretože podľa nich na prvý pohľad je zrejmé, že nejde o striekačku, iní zdôrazňujú skutočnosť, že takýto objekt z diaľky vyzerá podozrivo a len málokto by ho chytal do rúk alebo sa k nemu detailne približoval. "Toto pero nám poslali Lekári bez hraníc. S tou červenou farbou to vyzerá všelijako. A zvlášť v tom snehu, keď nie je vidieť celá. Nedivím sa tým ľuďom, že volali," vyhlásila jedna z nich.