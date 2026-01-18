Nedeľa18. január 2026, meniny má Bohdana, zajtra Mário, Sára, Zara

Danko pritvrdil: Náhubok na matovičovcov a podobných chcú vraj schváliť už v úvode schôdze!

Andrej Danko reagoval na zmenu rokovacieho poriadku.
Andrej Danko reagoval na zmenu rokovacieho poriadku. (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Národná rada (NR) SR by mala úpravu rokovacieho poriadku parlamentu prebrať v úvode najbližšej schôdze, ktorá sa má začať 27. januára. Uviedol to líder SNS a podpredseda NR SR Andrej Danko. Koalícia má už byť podľa neho dohodnutá na 95 percentách zmien. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS) upozornil na to, že nevie, o aké zmeny má ísť. Kritizoval, že úprava sa nekonzultuje so všetkými poslaneckými klubmi. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii TA3 V politike.

„Novela rokovacieho poriadku ide v procese, zastala na jeseň, lebo sa koaliční partneri v druhom čítaní nakoniec nedohodli na tých zmenách. Potom si povedali, že musia urobiť tzv. protiopozičnú, prokoaličnú zmenu rokovacieho poriadku. Mne teraz dva týždne volajú novinári a pýtajú sa ma ako podpredsedu NR SR, čo si myslím o tých zmenách, ale mne o nich nikto nepovie. Podľa mňa ešte nie sú spísané, lebo sa urobia deň predtým, ako sa začne rokovať a nakoniec to bude taký bordel, že nič z toho ani neprejde,“ skonštatoval Dubéci.

Tlačová konferencia Andreja Danka na tému: Aktuálna politická situácia (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Danko reagoval, že s opozičnými poslancami sa o novele diskutovalo v prvom kole rokovaní. „Načo máme s nimi rokovať, keď oni aj tak nič nepodporia,“ podotkol. V diskusii však priblížil zmeny, ktoré majú byť v úprave. Hovoril o skracovaní rečníckeho času či riešení správania poslancov. Pripustil sankcie za porušenie. Hovoril pritom o vulgárnom správaní niektorých poslancov.

Poukázal na poslednú minuloročnú schôdzu NR SR. Zároveň priblížil, že je aj iná verzia úpravy rokovacieho poriadku, ktorú presadzuje SNS. Navrhla v nej, aby sa do pléna dostali len také zákony, ktoré prejdú ústavnoprávnym výborom v parlamente. S týmto návrhom podľa Danka však nesúhlasí koaličný Hlas-SD.

Témou bola aj novela Trestného zákona

Témou diskusie bola aj novela Trestného zákona z dielne SNS, ktorá má priniesť zníženie hornej hranice trestných sadzieb pri viacerých extrémistických trestných činoch, s čím nesúhlasí Hlas-SD. Danko povedal, že na tom nestojí vláda. Hovoril však o potrebe úprav. „Nie každá veta v krčme má byť trestaná piatimi rokmi basy,“ okomentoval. Ohradil sa však voči kritike. „SNS nikdy nebola xenofóbna ani fašistická strana,“ doplnil. Dubéci to kritizoval. Hovoril, že koalícia chce riešiť problémy extrémistov.

Politici debatovali aj o transakčnej dani. Danko zopakoval, že by ju zrušil zajtra. „Bude to jedna z podmienok našej účasti v ďalšej vláde,“ deklaroval. Myslí si, že pokiaľ by teraz navrhol jej úplné zrušenie, tak rozbije štátny rozpočet. „Premiér potom môže povedať, že my sme ohrozili financovanie,“ doplnil. Privítal však, že sa zrušila transakčná daň pre živnostníkov, čo SNS presadzovala. Dubéci opätovne transakčnú daň kritizoval, rovnako aj ďalšie konsolidačné opatrenia, ktoré sa dotkli podnikateľov.

