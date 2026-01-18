Fico neprišiel za Trumpom s prázdnymi rukami: Vzácny darček, Slovákov a Američanov spojil TENTO MUŽ!

MAR-A-LAGO - Stretnutie predsedu slovenskej vlády Roberta Fica (Smer-SSD) na Floride s americkým prezidentom Donaldom Trumpom bolo aj o neformálnych gestách a podľa premiéra aj o vzájomnej úcte. Aj preto si zrejme pri tejto príležitosti nachystal Fico pre Trumpa darček, ktorý prezidenta trochu "dovzdelá" v dejepisných otázkach americko-slovenskej vzájomnosti. Známy Slovenský rodák totiž v 2. svetovej vojne bojoval vo farbách Američanov a Fico Trumpovi doniesol jeho podobizeň.
Ide o zosnulého vojaka a rodáka zo slovenského Zamaguria Michaela Stranka. Dodnes ho dejiny považujú za amerického hrdinu so slovenskými koreňmi. Evidentne na to myslel aj predseda vlády, ktorý podobizeň Stranka priniesol Trumpovi na striebornom podnose - na známke.
Darček na pripomenutie vzájomného prepojenia národov
"Aby som americkému prezidentovi pripomenul aj osobitné historické a ľudské prepojenia, tak okrem iného som mu daroval aj slovenskú poštovú známku s motívom vojaka Americkej námornej pechoty slovenského pôvodu - Michala Stranka, narodeného v obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa," povedal po stretnutí vo videu z vládneho špeciálu Fico.
"Ako veliteľ vojenskej jednotky vztyčoval vo februári 1945 na znak víťazstva nad Japonskom na ostrove Iwo Jima americkú zástavu. Fotografia z tejto udalosti sa stala ikonickou a súčasne aj predlohou pre významný vojenský monument, umiestnený na vojenskom cintoríne v Arlingtone," priblížil Fico.
Známka so Strankom
O tom, ako táto známka vyzerala a akú mala podobizeň už pred polrokom publikovala príspevok americká ambasáda na Slovensku. Vizuál so Strankom v júli 2025 prezentovali na verejnej tlačovej konferencii. Podobná známka už vznikla aj po konci druhej svetovej vojny.
"Pred osemdesiatimi rokmi, 11. júla 1945, vydali Spojené štáty americké poštovú známku s ikonickou fotografiou šiestich príslušníkov námornej pechoty USA, ktorí vztyčujú americkú vlajku na ostrove Iwo Jima. Medzi nimi bol aj seržant Michael Strank – rodák zo slovenskej obce Jarabina, ktorý vyrastal v Pensylvánii po tom, čo ako dieťa emigroval do Ameriky," napísala v júli ambasáda.
Kto bol Michael Strank?
Michael Strank sa narodil 10. novembra 1919 v Jarabine pri Starej Ľubovni vo vtedajšom Československu ako Michal Strenk. Podľa údajov zverejnených v USA pricestoval do novej vlasti spoločne s rodičmi v roku 1922. Americké občianstvo získal v roku 1935, po naturalizácii jeho otca. V USA absolvoval základnú aj strednú školu. Po nej si „odkrútil“ 18 mesiacov v Civilian Conservation Corps (Civilný ochranný zbor). Pred vstupom do námorníctva pracoval ako cestný robotník.
Do amerického námorníctva vstúpil 6. októbra 1939 v Pittsburgu a podpísal záväzok na 4 roky. Po absolvovaní základného výcviku ho ako radového námorníka zaradili do štábnej roty (Headquarters Company) v Paris Island. Po povýšení na námorníka 1. triedy v januári 1941 krátko slúžil na základni Guantánamo na Kube, odkiaľ sa vrátil do USA v apríli 1941. Ešte v ten istý mesiac bol povýšený na desiatnika a 26. januára 1942 na seržanta.
Preslávila ho aj fotografia Joea Rosenthala, ktorý zachytáva druhé vztyčovanie americkej vlajky na vrchu Suribači sopečného ostrova Iwo Jima. Celkového dobytia ostrova, na ktorom vztyčoval túto vlajku sa Stranke, žiaľ, už nedožil. Zomrel 1.marca 1945 po zásahu šrapnelom z americkej lode, keď do piesku kreslil náčrt novej akcie.