Po spoločnej FOTKE s Trumpom opozícia kričí: Tento 15-miliardový záber budú splácať ešte naši vnuci, Fico reaguje!

BRATISLAVA/WASHINGTON - Najdrahšia fotografia v dejinách, ktorá má zadlžiť každého Slováka a jeho vnúčatá na roky rokúce. Asi takouto optikou nazeralo opozičné Progresívne Slovensko na zahraničnú cestu premiéra Roberta Fica (Smer-SSD) do USA. Ten sa zastavil aj na Floride, aby sa stretol s prezidentom Donaldom Trumpom a verejnosť už hodiny čakala na spoločný záber. Ten prišiel a u opozície dokonca aj s pripnutou cenovkou.
Ide totiž o to, že Progresívne Slovensko (PS) a ďalšie opozičné strany sa pustili do kritiky Fica za to, že výstavba ďalšieho jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach je niečo, na čo momentálne ani zďaleka nemáme. Aj preto si spojili spoločný záber s Donaldom Trumpom ako "cenu" za tento krok a podľa nich tak ide v rámci investície do slovenského jadra o "fotku za 15 miliár eur".
Tento záber budú splácať aj naše vnúčatá, udrelo si PS
"Poriadne si zapamätajte túto fotku. Slovensko za ňu zaplatí 15 miliárd eur. Splácať ju budú nielen naše deti, ale aj naše vnúčatá," napísalo PS.
Predseda PS Michal Šimečka túto myšlienku už prezentoval dávno pred nedeľným zverejnením fotiek Trumpa a Fica zo sídla na Floride. "Robert Fico si tam ide po najdrahšiu fotografiu v slovenských dejinách. Fotografiu na Floride s americkým prezidentom Trumpom, kde sa mu tam ide doslova pokloniť. A bude to suma, ktorú budú splácať nielen naše deti, ale aj deti našich detí. A bude symbolizovať neschopnosť vlád Roberta Fica," prízvukoval Šimečka.
Zdá sa, že šéf Smeru pre jednu fotku obetoval záujmy Slovenska, tvrdí Kolíková
Ku kritike sa pridala aj exministerka spravodlivosti a poslankyňa za Slobodu a Solidaritu Mária Kolíková, ktorá má pre Fica zásadnú otázku. "Zastupoval premiér Fico suverénne záujmy Slovenska v USA? Mám vážne obavy, že fotka s prezidentom Trumpom bola Ficovým jediným cieľom," napísala Kolíková.
Podľa nej verejnosť zatiaľ nepočula absolútne nič o tom, že by sa rázne postavil proti myšlienke Trumpa uvaliť 10-percentné clá na európske krajiny, ak neovládne Grónsko. "EÚ je jeden spoločný colný priestor, a preto treba tieto clá vnímať s dopadom na Slovensko. Zdá sa, že Fico kvôli fotke obetoval záujmy Slovenska," zhodnotila.
Fico pri zahraničnej politike stratil súdnosť, myslí si Remišová zo Za ľudí
"Väčší dôkaz o Ficovej strate súdnosti v zahraničnej politike ani nemohol prísť," napísala poslankyňa Veronika Remišová zo strany Za ľudí. "S Donaldom Trumpom sa fotí práve vo chvíli, keď on vyhlasuje colnú vojnu proti našim kľúčovým partnerom v Európskej únii s cieľom ulúpiť Grónsko. Tento konflikt pritom priamo ohrozí aj slovenský priemysel a pracovné miesta, pričom náš kvázisuverén na všetky 4 svetové strany sa pred Trumpom zjavne nezmohol ani na náznak obrany našich záujmov," udrela si aj Remišová.
"Ísť do takéhoto megalomanského biznisu, kde výlučné postavenie americkej firmy bude pre Slovensko nevýhodné alebo dokonca nebezpečné v situácii, keď je americká administratíva nepredvídateľná a voči Európskej únii čoraz nepriateľskejšia, je prejavom totálneho kolapsu zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Robert Fico predal Slovensko a budúcnosť našich detí za jednu fotku s Trumpom. Táto fotka sa zapíše do našich dejín ako symbol zrady Slovenska a Európy," zhodla sa s Kolíkovou Remišová.
Fotoalbum bez výsledkov, zosmiešnil Fica Korčok
Podľa očakávania sa ku kritike pridal aj ďalší výrazný muž slovenskej diplomacie za posledné roky - Ivan Korčok. Podľa neho sa Fico dopustil "bezzubej fotodiplomacie".
Podľa neho sa zrejme Fico na stretnutí ani nevenoval skutočne dôležitým témam. "Otvoril obrannú zmluvu, proti ktorej doma politicky bojoval? A rovnako jasne odmietol hrozby USA v súvislosti s Grónskom? Nie. Namiesto toho sa s americkým prezidentom len zhodol na kritike Európskej únie, ktorá je dnes pre Slovensko najsilnejšou kartou v tomto meniacom sa svete. Nemôžeme sa čudovať, že nás potom v EÚ nikto neberie vážne, keď sa v kľučových momentoch nevieme postaviť za našich partnerov," dodal Korčok a stretnutie označil za "fotoalbum bez výsledkov"-
Nemám ani štipku úcty k opozičným perlám, odvetil z lietadla Fico
"Tento príspevok urobíme počas hlbokej noci nad Atlantikom," reagoval Fico vo videu, ktoré jeho tlačový tím zverejnil o desiatej doobeda stredoeurópskeho času, kedy premiér už spal. "Verím, že keď bude zverejnený, budem doma spať spravodlivým spánkom a nebudem môcť prejavovať ani len štipku úcty k duchovným perlám, vypúšťaným z úst protislovenskej opozície a médií," zareagoval ostro Fico, ktorý už časť kritiky zachytil pri nastupovaní do lietadla na Floride.
"Chápem, že opozíciu a jej médiá ide roztrhnúť od zlosti. V priebehu jedného roka som sa stretol so všetkými svetovými lídrami a nešlo len o formálne podanie rúk. Takto asi nevyzerá medzinárodná opozícia, ako o nej opozícia mláti prázdnu slamu," buchol sa do pŕs premiér.
Žiadne zadlženie našich občanov, ale stabilné ceny energií, bráni sa Fico o výstavbe jadrového bloku
"Vyvracať všetky zverejnené nezmysly je len stratou času, pretože sú len výplodom závisti, nenávisti a neznalosti. Zareagujem aspoň na obvinenie, že výstavbou jadrového bloku ideme zadlžovať Slovensko," uviedol ďalšiu tému premiér.
"Vážené opozičné deti," neodpustil si Fico sarkazmus. "O financovanie tohto projektu je taký záujem, že peňaženky našich občanov ani teraz a ani v budúcnosti ním nebudú nijako zaťažené. Naopak, výstavba bloku garantuje stabilné a dostupné ceny elektriny do domácností bez potreby dotovať ich zo štátneho rozpočtu, ako to robíme teraz," argumentuje Fico. Doložil aj to, že aj Poľsko ide stavať svoje jadrové bloky. "Tiež pastujú nezodpovedne a nezmyselne, ako to tvrdíte o nás?" uzavrel.