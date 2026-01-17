Na cestách treba dávať pozor! Hustá hmla môže v sobotu ráno výrazne obmedziť dohľadnosť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na celom Slovensku sa môže v sobotu ráno tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Meteorológovia preto pre všetky okresy vydali výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne do 10.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.
(Zdroj: shmu.sk)