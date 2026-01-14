Dopravné obmedzenie na ceste I/9 pri Dežericiach: Pre vyťahovanie kamióna je úsek neprejazdný

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
DEŽERICE - Úsek cesty I/9 pri motoreste pri Dežericiach v okrese Bánovce nad Bebravou zostal v stredu popoludní neprejazdný v oboch smeroch. Na mieste vyťahujú kamión po utorňajšej (13. 1.) nehode, vodiči musia rátať so zdržaním približne 45 minút. Informovala o tom na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.
„Obchádzka je možná pre osobné motorové vozidlá cez obce Dežerice a Horňany (okres Trenčín). Nákladná doprava v smere od Bánoviec nad Bebravou je zastavená v blízkosti nehody a zo strany od Trenčína sú kamióny odkláňané v Trenčianskej Turnej (okres Trenčín) pri servise automobilov v smere na Homôlku,“ uviedli policajti.