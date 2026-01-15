Nebezpečné podmienky na cestách: Slovenská správa ciest varuje pred zľadovateným snehom a poľadovicou

BRATISLAVA - Na cestách v Bratislave, ako aj v ďalších oblastiach vrátane horských priechodov Zbojská a Vrchslatina sa vo štvrtok vyskytuje zľadovatený sneh. V niektorých okresoch si treba dávať pozor aj na poľadovicu. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
Poľadovica v mestách a regiónoch
„Zľadovatený sneh hrúbky jeden až dva centimetre je hlásený z ciest na území mesta Bratislava, na úseku cesty II/531 Tisovec - Sedlo Dielik a na cestách III. tried v obvodoch Skalica a Holíč,“ priblížili cestári. Poľadovica je podľa nich na úsekoch ciest I/77 Spišská Belá - Stará Ľubovňa, I/77 Ľubotín - Obručné, II/541 Kotešová - Semeteš, II/552 Nižná Hutka - Zemplínska Teplica a na cestách III. tried v obvodoch Ružomberok, Moldava nad Bodvou, Košický Klečenov a Čaňa.
Horské priechody s obmedzeniami
Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. „Zľadovatený sneh hrúbky jeden až dva centimetre je na horských priechodoch Zbojská a Vrchslatina. Poľadovica je hlásená na horských priechodoch Javorník a Štós,“ uviedla SSC.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Cesty I., II. a III. triedy sú taktiež zjazdné, povrch vozoviek je však na značnej časti územia SR pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre, ojedinele do štyroch až piatich centimetrov.