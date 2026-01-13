Dramatické sekundy po útoku na komentátora Schutza v Košiciach: Prehovoril svedok, ktorý ho ratoval na WC

KOŠICE - To, čo sa dialo v jednom z nákupných centier na východe, by sa dalo popísať ako návrat 90. rokov. Útok na komentátora denníka SME Petra Schutza (70) sa okamžite dostal na prvé stránky novín. Zatiaľ neznámy muž podľa všetkého zaútočil na novinára zbabelo odzadu. Prichádzajú však prvé detaily o tom, čo sa dialo niekoľko sekúnd po tom a kto je v tomto prípade hrdinom dňa.
Podrobnosti po útoku na komentátora popísal na svojom webe denník Korzár. Komentátor denníka SME bol tak vážne zranený, že putoval rovno na operáciu do nemocnice.
V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza! Utrpel zlomeninu, politici útok odsudzujú
"Podľa doposiaľ zistených informácií došlo včera popoludní v jednom z košických obchodných centier k fyzickému útoku na 70-ročného muža. Poškodeného mal nájsť náhodný okoloidúci sedieť na zemi pri toaletách, pričom ten údajne odmietol lekárske ošetrenie a bol odprevadený domov. O udalosti priamo z miesta incidentu nebola polícia informovaná ani zo strany SBS, ani zo strany žiadnej inej osoby," napísala košická polícia na sociálnej sieti.
Hrdinský skutok 39-ročného IT-čkára
Teraz však vďaka denníku Korzár verejnosť pozná aj ďalšie detaily ohľadom toho, čo sa dialo bezprostredne po útoku. Ten sa stal v obchodnom centre na toaletách. 70-ročného komentátora Schutza mal totiž hneď ratovať a pomáhať mu len 39-ročný muž, ktorý pracuje v IT firme. Prial si zostať v anonymite. Schutza totiž na vlastných rukách odniesol do taxíka a potom odprevadil domov. Schutz má po útoku zlomenú stehennú kosť, ktorú si poranil pri páde. Operovaný bol v nedeľu.
"Ležal na zemi a stonal, povedal, že potrebuje pomoc. Vravel, že som prvý, ktorý na toaletu prišiel asi po minúte od napadnutia. Vysvetlil mi, že je novinár a že ho niekto udrel po hlave. Vyšiel zo záchoda a ovalili ho zozadu," popísal hrdinský Košičan. Ten si neskôr overil aj totožnosť Schutza cez mobilný telefón.
Nosil ho v náručí
Novinára sa dokonca spýtal, či zavolajú políciu. "Nechcel s tým, že im nemá čo povedať, keďže nikoho nevidel," pokračoval. "Zobral som ho do najbližšej kaviarne, musel som ho podopierať," popisoval ďalšie detaily Košičan. Opakovane mu vraj navrhoval privolať záchranárov, ale zranený to opäť odmietol. Následne nastali komplikácie aj pri privolaných taxi službách. Každému z vodičov totiž museli vysvetľovať, že ide o prevoz veľmi zraneného muža a nie je možné sa dostaviť tak blízko. "Akurát sa bál, či sa nešmykneme. Vravím mu, že má šťastie v nešťastí, lebo som si minulý týždeň kúpil nové tenisky s poriadnymi podrážkami," spomína Košičan na to, ako Schutza nosil v náručí k taxíku.
"Nerozumiem, ako by niekto mohol človeka v núdzi len tak obísť alebo prekročiť. A najmä útoky na novinárov sú veľmi nebezpečná vec, to sa potom blížime k situácii, aká je v Rusku alebo v Mexiku," pohoršil sa Košičan, ktorého sa neskôr policajti spýtali, či si nevšimol nejakú podozrivú osobu. Ale nezaregistroval nikoho. Kamery snímajú len priestor pred toaletami.