Napadnutie komentátora Schutza: Plešatý a chudý! Polícia zverejnila VIDEO záhadného muža po útoku z Košíc

KOŠICE - Slovensko sa po novom roku zobudilo do novej, krutej reality, ktorá miestami pripomína praktiky z deväťdesiatych až skorých nultých rokov. Na toaletách v nákupnom stredisku napadli komentátora denníka SME Petra Schutza (70), ktorý sa zotavuje v nemocnici sa polícia zverejnila dôležité video.
Verejnosť sa o útoku dozvedela prakticky okamžite v sobotu 10. januára. Po tom, ako bol komentátor v pokročilom veku napadnutý neznámym páchateľom odzadu. Pri páde sa Schutz vážne zranil v oblasti stehennej kosti. Po operácii sa už zotavuje v košickej nemocnici.
Dramatický presun do taxíka a trestné stíhanie
Dramatické sekundy popísal aj hrdinský 39-ročný muž z IT sektora, ktorý komentátora vo vlastnom náručí pre jeho imobilnosť odniesol k taxíku. Policajné zložky začali tento vážny zločin okamžite vyšetrovať a medzitým už začali trestné stíhanie.
Hľadajú muža zo záberov bezpečnostnej kamery
Krátko po sérii udalostí došlo zo strany polície k ďalšiemu kroku. "Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení osoby zachytenej na videu, ktorej svedecká výpoveď by mohla napomôcť k objasneniu udalosti," napísala polícia k videu, kde sa po zrejme rovnakom nákupnom centre premáva muž, po ktorého identite orgány pátrajú.
VIDEO Polícia by rada identifikovala muža na kamerovom zázname:
Informácie je podľa slov polície možné oznámiť aj na tiesňovej linke 158 alebo formou súkromnej správy na policajnej facebookovej stránke.