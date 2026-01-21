Turecko prepustilo z väzby francúzskeho novinára zadržaného na proteste

ISTANBUL - Turecké úrady v stredu prepustili z väzby francúzskeho novinára Raphaëla Boukandouru. Polícia v Istanbule ho v pondelok zadržala na proteste proti vojenskej operácii cielenej proti kurdským bojovníkom v severnej Sýrii. Boukandoura tento protest novinársky pokrýval, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Tridsaťpäťročný Boukandoura žije v Turecku už najmenej desať rokov. Pôsobí v rôznych francúzskych médiách vrátane denníka Ouest France a týždenníka Courrier International. Zmienený pondelkový protest pokrýval pre francúzsky denník Liberation. Podľa skupiny na ochranu ľudských práv MLSA pri zadržaní polícii objasnil, že je na proteste pracovne ako novinár. Právnička novinára Emine Özhasar potvrdila jeho prepustenie. Dodala, že naďalej čakajú na podrobnosti. Podľa AFP nie je bezprostredne známe, či boli obvinenia voči Boukandourovi stiahnuté. Pred jeho prepustením právnička informovala, že ho presunuli do záchytného centra pre migrantov. Boukandourovi podľa nej hrozila deportácia.
Viaceré francúzske médiá, Francúzsky národný zväz novinárov či organizácia Reportéri bez hraníc kritizovali zadržanie tohto novinára a v utorok vyzvali na jeho okamžité prepustenie. Aj francúzske ministerstvo zahraničných vecí v utorok vyjadrilo nádej, že Boukandouru čo najskôr prepustia. Prípad novinára sledoval „s obavami“ aj spravodajca Európskeho parlamentu pre Turecko José Ignacio Sánchez Amor. „Nezávislá žurnalistika je naozaj nebezpečná práca v Turecku - pre domácich aj cudzincov,“ napísal na sociálnej sieti X.