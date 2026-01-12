Pondelok12. január 2026, meniny má Ernest, Ernestína, zajtra Rastislav

Zima PRITVRDÍ: Najskôr výdatné sneženie, potom... Vystrieda ho mimoriadne NEBEZPEČNÝ jav!

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Slovensko čaká výrazné zhoršenie počasia. Už dnes večer dorazí od západu intenzívne sneženie, ktoré počas noci zasiahne veľkú časť krajiny. V západných okresoch môže do rána pribudnúť 5 až 10 centimetrov nového snehu, no situácia sa ešte skomplikuje príchodom mrznúceho dažďa. Ten vytvorí na cestách aj chodníkoch hrubú ľadovú vrstvu a v utorok ráno môže spôsobiť rozsiahle dopravné problémy.

Na to, že počasie bude opäť nebezpečné, upozorňuje portál o počasí iMeteo.sk. Zimný charakter počasia sa najskôr dočasne preruší, keďže nad naše územie prenikne teplejší vzduch. Ten však neprinesie stabilizáciu, práve naopak – spôsobí sériu rizikových javov. Najskôr treba počítať s veľmi výdatným snežením, ktoré zasiahne celú západnú polovicu Slovenska. Po ňom sa situácia ešte skomplikuje príchodom mrznúceho dažďa. 

Sneženie a mrznúci dážď

Sneženie sa začne približne okolo 20:00 h a do polnoci pokryje celé západné a stredné Slovensko. V noci na utorok bude intenzita zrážok výrazná – do ranných hodín môže v západných okresoch pribudnúť 5 až 10 centimetrov nového snehu. Čerstvá snehová pokrývka bude v utorok ráno spôsobovať rozsiahle dopravné komplikácie.

V skorých ranných hodinách, po 04:00, prenikne nad krajný západ teplejší vzduch, zatiaľ čo pri zemi zostanú teploty okolo –3 °C. Vznikne tak ideálna situácia pre mrznúci dážď. Ten sa najskôr objaví na juhozápade a postupne zasiahne aj ďalšie západné okresy, pričom v oranžových výstražných zónach bude jeho intenzita najvyššia. Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou.

Zobraziť galériu (2)
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: SHMÚ)

Mrznúci dážď začne na čerstvý sneh vytvárať hrubú ľadovú vrstvu, ktorá premení cesty aj chodníky na nebezpečné klzisko. V utorok ráno tak treba v západnej polovici Slovenska počítať s mimoriadne náročnými podmienkami na cestách. Kombinácia sneženia a následného mrznúceho dažďa môže výrazne obmedziť dopravu a spôsobiť rozsiahle problémy.

V Košiciach kvôli mrazom odriekli približne 170 spojov

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) odriekol v pondelok približne 170 spojov na linkách 15, 17, 19, 27, 34, 36, 55, 71 a X. Na svojej webovej stránke o tom informoval s tým, že ide o prevádzkové dôvody. Ako spresnil hovorca mesta Dušan Tokarčík, technické problémy pri výprave autobusov MHD spôsobujú silné celodenné a nočné mrazy. „DPMK bol dnes nútený z prevádzkových a najmä bezpečnostných dôvodov pre pretrvávajúcu vysokú poruchovosť predovšetkým vzduchotechniky vozidiel odrieknuť niektoré spoje na deviatich linkách, ktoré neprešli technickou kontrolou. Opatrenie sa dotklo deviatich z celkového počtu takmer 200 autobusov,“ uviedol.

 
 

Podľa vedenia DPMK sa poruchovosť zvýšila pre silné mrazy aj napriek prijatým opatreniam. Niektoré autobusy ostávali naštartované počas celej noci a maximum z nich bolo vo vyhrievaných priestoroch garáží. „Celkový objem odrieknutých vozidiel neprekročil päť percent z celodennej výpravy. Z 3486 spojov, ktoré denne vypraví DPMK, odriekli 171 spojov. Tie boli stiahnuté iba z niektorých intervalov frekventovaných liniek, spojov z okrajových častí mesta s intervalom nad 30 minút sa opatrenie nedotklo,“ dodal Tokarčík s tým, že situácia sa postupne stabilizuje.

Pripomenul, že mesto Košice a DPMK majú rozpracované a začaté projekty na nákup 11 kĺbových elektrobusov vrátane vybudovania dvoch nabíjacích staníc, nákup 15 krátkych a 15 kĺbových autobusov na CNG pohon, modernizáciu deviatich a nákup desiatich električiek. Celkový objem naplánovaných a čiastočne realizovaných investícií do skvalitňovania dopravy v meste presahuje sumu pol miliardy eur.

V Čadci vyhlásili mimoriadnu situáciu

Okresný úrad Čadca vyhlásil 11. januára od 19:00 h na celom území okresu Čadca mimoriadnu situáciu. Dôvodom je snehová kalamita. Situácia si vyžaduje účelne využívať všetku dostupnú techniku pre vykonávanie záchranných prác a pokračovať v sprístupňovaní všetkých lokalít pre záchranné zložky. V tejto súvislosti žiada občanov o zvýšenú opatrnosť.

 
 

"Snahou všetkých zložiek verejnej správy je minimalizovať následky snehovej kalamity a vykonať všetky opatrenia tak, aby sa nepriaznivé prírodné podmienky čo najmenej dotkli bežného života občanov," konštatuje mesto.

