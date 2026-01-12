Zima PRITVRDÍ: Najskôr výdatné sneženie, potom... Vystrieda ho mimoriadne NEBEZPEČNÝ jav!

BRATISLAVA - Slovensko čaká výrazné zhoršenie počasia. Už dnes večer dorazí od západu intenzívne sneženie, ktoré počas noci zasiahne veľkú časť krajiny. V západných okresoch môže do rána pribudnúť 5 až 10 centimetrov nového snehu, no situácia sa ešte skomplikuje príchodom mrznúceho dažďa. Ten vytvorí na cestách aj chodníkoch hrubú ľadovú vrstvu a v utorok ráno môže spôsobiť rozsiahle dopravné problémy.
Na to, že počasie bude opäť nebezpečné, upozorňuje portál o počasí iMeteo.sk. Zimný charakter počasia sa najskôr dočasne preruší, keďže nad naše územie prenikne teplejší vzduch. Ten však neprinesie stabilizáciu, práve naopak – spôsobí sériu rizikových javov. Najskôr treba počítať s veľmi výdatným snežením, ktoré zasiahne celú západnú polovicu Slovenska. Po ňom sa situácia ešte skomplikuje príchodom mrznúceho dažďa.
Sneženie a mrznúci dážď
Sneženie sa začne približne okolo 20:00 h a do polnoci pokryje celé západné a stredné Slovensko. V noci na utorok bude intenzita zrážok výrazná – do ranných hodín môže v západných okresoch pribudnúť 5 až 10 centimetrov nového snehu. Čerstvá snehová pokrývka bude v utorok ráno spôsobovať rozsiahle dopravné komplikácie.
V skorých ranných hodinách, po 04:00, prenikne nad krajný západ teplejší vzduch, zatiaľ čo pri zemi zostanú teploty okolo –3 °C. Vznikne tak ideálna situácia pre mrznúci dážď. Ten sa najskôr objaví na juhozápade a postupne zasiahne aj ďalšie západné okresy, pričom v oranžových výstražných zónach bude jeho intenzita najvyššia. Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou.
Mrznúci dážď začne na čerstvý sneh vytvárať hrubú ľadovú vrstvu, ktorá premení cesty aj chodníky na nebezpečné klzisko. V utorok ráno tak treba v západnej polovici Slovenska počítať s mimoriadne náročnými podmienkami na cestách. Kombinácia sneženia a následného mrznúceho dažďa môže výrazne obmedziť dopravu a spôsobiť rozsiahle problémy.
V Košiciach kvôli mrazom odriekli približne 170 spojov
Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) odriekol v pondelok približne 170 spojov na linkách 15, 17, 19, 27, 34, 36, 55, 71 a X. Na svojej webovej stránke o tom informoval s tým, že ide o prevádzkové dôvody. Ako spresnil hovorca mesta Dušan Tokarčík, technické problémy pri výprave autobusov MHD spôsobujú silné celodenné a nočné mrazy. „DPMK bol dnes nútený z prevádzkových a najmä bezpečnostných dôvodov pre pretrvávajúcu vysokú poruchovosť predovšetkým vzduchotechniky vozidiel odrieknuť niektoré spoje na deviatich linkách, ktoré neprešli technickou kontrolou. Opatrenie sa dotklo deviatich z celkového počtu takmer 200 autobusov,“ uviedol.
Podľa vedenia DPMK sa poruchovosť zvýšila pre silné mrazy aj napriek prijatým opatreniam. Niektoré autobusy ostávali naštartované počas celej noci a maximum z nich bolo vo vyhrievaných priestoroch garáží. „Celkový objem odrieknutých vozidiel neprekročil päť percent z celodennej výpravy. Z 3486 spojov, ktoré denne vypraví DPMK, odriekli 171 spojov. Tie boli stiahnuté iba z niektorých intervalov frekventovaných liniek, spojov z okrajových častí mesta s intervalom nad 30 minút sa opatrenie nedotklo,“ dodal Tokarčík s tým, že situácia sa postupne stabilizuje.
Pripomenul, že mesto Košice a DPMK majú rozpracované a začaté projekty na nákup 11 kĺbových elektrobusov vrátane vybudovania dvoch nabíjacích staníc, nákup 15 krátkych a 15 kĺbových autobusov na CNG pohon, modernizáciu deviatich a nákup desiatich električiek. Celkový objem naplánovaných a čiastočne realizovaných investícií do skvalitňovania dopravy v meste presahuje sumu pol miliardy eur.
V Čadci vyhlásili mimoriadnu situáciu
Okresný úrad Čadca vyhlásil 11. januára od 19:00 h na celom území okresu Čadca mimoriadnu situáciu. Dôvodom je snehová kalamita. Situácia si vyžaduje účelne využívať všetku dostupnú techniku pre vykonávanie záchranných prác a pokračovať v sprístupňovaní všetkých lokalít pre záchranné zložky. V tejto súvislosti žiada občanov o zvýšenú opatrnosť.
"Snahou všetkých zložiek verejnej správy je minimalizovať následky snehovej kalamity a vykonať všetky opatrenia tak, aby sa nepriaznivé prírodné podmienky čo najmenej dotkli bežného života občanov," konštatuje mesto.