Národná rada má byť miestom argumentov, nie teatrálnosti, uviedol Gröhling

Branislav Gröhling.
Branislav Gröhling. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Národná rada (NR) SR má byť miestom argumentov a faktov, nie teatrálnosti. Myslí si to poslanec parlamentu a šéf opozičnej SaS Branislav Gröhling. Uviedol to v rozhovore pre TASR v reakcii na dianie v parlamente počas poslednej decembrovej schôdze.

„Parlament by malo byť miesto, kde najhlavnejším nástrojom budú slovo, argumenty a fakty. Ja nemám rád teatrálnosť v rámci NR SR,“ skonštatoval. Myslí si, že kritika sa dá slovne pomenovať. „My v SaS sa nebudeme biť, ale budeme drzí v tom, že jasne pomenujeme, že nám tu vládne mafia,“ dodal.

archívne video

Tlačová konferencia strany SaS k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V parlamente sa počas decembrovej schôdze rozhodovalo aj o novele Trestného zákona. Opozícia nesúhlasila s viacerými zmenami, ktoré do úpravy pribudli po rokovaniach výborov. Viacerí opozičníci, najmä z klubov PS a Slovensko - Za ľudí, v pléne od začiatku hlasovania o novele skandovali slovo „hanba“ a pískali na píšťalkách na vyjadrenie svojho nesúhlasu. Došlo i k fyzickej potýčke medzi niektorými koaličnými a opozičnými zákonodarcami. Viacerí opozičníci ich skandovanie a pískanie pri hlasovaní odôvodnili ako „núdzový stav“.

Branislav Gröhling.
Národná rada má byť miestom argumentov, nie teatrálnosti, uviedol Gröhling
