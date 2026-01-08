SaS hovorí o devastácii kultúry a kolapse rezortu: Ministerstvo kultúry reaguje! Obviňuje liberálov z pokrytectva

BRATISLAVA - Devastáciu krajiny pod vedením súčasnej vládnej garnitúry jasne vystihuje devastácia kultúry pod vedením súčasného Ministerstva kultúry (MK) SR. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá na štvrtkovej tlačovej konferencii okrem samotnej kritiky doterajších krokov rezortu vyslovila obavy nad rizikami, ktorými bude kultúrny sektor ohrozený v roku 2026. Ministerstvo v reakcii odmietlo ataky liberálov, zároveň vyslovilo údiv nad vyjadreniami strany, ktorá sa podieľala na vláde s „najneviditeľnejšou“ ministerkou kultúry v histórii.
„Rezort kultúry sa riadi heslom pomsty voči nepohodlným a kritikom súčasného vedenia,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling. Podľa jeho slov politický nátlak a „čistky“ tých, ktorí oponujú spôsobu vedenia ministerstva, cítia už samotní aktéri, pôsobiaci v kultúrnych inštitúciách po celom Slovensku. Predseda liberálov kritizoval i spôsob hospodárenia MK a prístup ku konsolidácii. Namiesto zefektívnenia výdavkov podľa neho mieri na zredukovanie ľudského a odborného potenciálu v kultúre.
René Parák, ktorý sa venuje v SaS sektoru kultúry, skonštatoval, že v tejto oblasti chýbajú Slovensku strategické rámce i akčné plány pre rozvoj. I on tvrdí, že profesionalita a kreativita v slovenskej kultúre sú utlačené politizáciou. „Rok 2025 preukázal, že Ministerstvo kultúry SR nemá ambíciu slovenskú kultúru rozvíjať, ale ju mocensky a ideologicky ovládnuť,“ zdôraznil.
Ohrozená regionálna a nezriaďovaná kultúra
Kritizoval nesystémové prepúšťanie, dosadzovanie lojálnych ľudí bez odbornosti a schopností, zásahy do činnosti verejnoprávnych fondov postihujúce nezriaďovanú a regionálnu kultúru, kroky pri manažmente národných kultúrnych a zbierkotvorných inštitúcií a taktiež snahy o zmeny, ktoré sa týkajú postavenia národného mediálneho regulátora, či zhoršenie procesov využitia externých zdrojov pri záchrane a obnove pamiatkového fondu.
Ministerstvo odmietlo obvinenia z mocenského ovládnutia kultúry. „Súčasné vedenie nemá záujem na ovládnutí a politizácii kultúry, práve naopak, snaží sa kultúru vrátiť všetkým občanom SR,“ upozornila riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Demková. Pripomenula ďalej predchádzajúce pôsobenia SaS vo vláde, v období, keď bola ministerkou Natália Milanová. „V čase jej pôsobenia sa kultúrne dedičstvo Slovenska ocitlo v kritickom stave, hrozilo napríklad vážne poškodenie Románskeho paláca na Spišskom hrade, ktorého záchranu musela ministerka Martina Šimkovičová (nominantka SNS) riešiť v časovej tiesni, aby sa predišlo medzinárodnej hanbe,“ zdôraznila Demková.