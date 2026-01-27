Šimkovičová dáva od nového loga STVR ruky preč: Ministerstvo odmieta akúkoľvek zodpovednosť

Bratislava – Nové logá Slovenskej televízie a rozhlasu ešte ani neboli oficiálne predstavené a už vyvolali ostré reakcie. Po kritike z časti verejnosti a politikov sa k téme vyjadrila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá sa od vizuálnej identity STVR jednoznačne dištancuje.
Rezort kultúry zdôrazňuje, že za podobu nového loga ani celej vizuálnej identity nenesie žiadnu zodpovednosť. Podľa ministerstva ide výlučne o kompetenciu vedenia STVR.
„Ministerstvo kultúry nenesie zodpovednosť za vizuálnu identitu STVR. Návrh vizuálnej identity je plne v kompetencii vedenia STVR. To, že sa opäť niektorí aktivisti, politici či médiá, snažia pripísať zodpovednosť za vizuál loga mne, vypovedá len o ich nekompetentnosti. Každý racionálny človek chápe, že ja ako ministerka, nemám s grafikou loga nič spoločné,“ uviedla šéfka rezortu.
Ministerstvo zároveň pripúšťa, že diskusia o dizajne verejnoprávneho vysielateľa je na mieste. Jasne však oddeľuje politickú rovinu od manažérskej zodpovednosti. „Verejná diskusia o dizajne je legitímna, no zodpovednosť za rozhodnutia a ich dôsledky nesie výlučne vedenie STVR, ktoré bude za svoju činnosť aj hodnotené,“ odkázal rezort kultúry.
Vedenie STVR zatiaľ neoznámilo, kedy nové logá reálne vstúpia do vysielania a na digitálne platformy. Isté však je, že ešte pred oficiálnym predstavením sa zmeny stihli stať politickou aj spoločenskou témou.