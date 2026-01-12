Ruský diplomat nájdený na ambasáde v Nikózi spáchal samovraždu: Potvrdila to pitva

NIKÓZIA - Vysokopostavený ruský diplomat, ktorého minulý štvrtok našli mŕtveho v jeho kancelárii na veľvyslanectve v Nikózii, zomrel podľa výsledkov pitvy neprirodzenou smrťou a spáchal samovraždu obesením. Píše portál In-Cyprus a agentúra AFP.
Predstavitelia ruskej ambasády už skôr oznámili, že ruský občan spáchal samovraždu a zanechal list. Veľvyslanectvo list odoslalo priamo do Moskvy a nesprístupnilo ho vyšetrovateľom. Nemenované zdroje oboznámené s prípadom pre denník Cyprus Mail uviedli, že telo muža objavili vo štvrtok približne na poludnie, no cyperskú políciu o jeho smrti informovali až po niekoľkých hodinách.
Policajtom nebol umožnený vstup do budovy ruského veľvyslanectva
Privolaným policajtom nebol umožnený vstup do budovy ruského veľvyslanectva, kde chceli preskúmať kanceláriu zosnulého diplomata. Jeho telo im následne odovzdali na nádvorí ambasády. Polícia potvrdila, že odmietnutie prístupu bolo odôvodnené tým, že priestory diplomatickej misie nepodliehajú jurisdikcii cyperského štátu. Prípad podľa médií monitoruje aj cyperské ministerstvo zahraničných vecí. Telo diplomata by mali v najbližších dňoch previezť do Ruska.