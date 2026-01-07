Nešťastný úvod roka: Polícia za prvý týždeň eviduje 80 dopravných nehôd

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Za prvý týždeň tohto roka, teda od 1. januára do 4. januára, eviduje polícia na Slovensku 80 dopravných nehôd. Ide o rovnaký počet ako za rovnaké obdobie roka 2025. Nehody si vyžiadali troch ťažko zranených a dve obete. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Najviac nehôd evidujeme v Prešovskom kraji (17) a najmenej v Trenčianskom kraji (tri),“ priblížila hovorkyňa.
Polícia apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali dopravné predpisy, prispôsobili rýchlosť jazdy poveternostným a cestným podmienkam, venovali sa plne vedeniu vozidla a správali sa ohľaduplne.