Ako je na tom zdravotníctvo? Poisťovne to vidia rozdielne

BRATISLAVA - Slovenské zdravotníctvo je podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) na dobrej ceste, výzvou bude v ďalšom roku konsolidačný balíček. V hodnotení roka 2025 to uviedla hovorkyňa poisťovne Danka Capáková. Poisťovňa poukazuje najmä na stabilizáciu hospodárenia, skrátenie čakacích dôb a posilnenie úhrad smerom k pacientovi.
„Kroky priebežne prijímané v rokoch 2024 a 2025 sa ukázali ako efektívne z dlhodobého hľadiska. Hospodársky výsledok prekonal pôvodné predpoklady a v porovnaní s rokom 2024 ide o výrazné zlepšenie. VšZP dosiahla finančnú stabilitu, vďaka ktorej môže investovať viac zdrojov do zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov,“ priblížila Capáková.
Bezlimitné poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Pozitívne vníma aj bezlimitné poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti do konca roka 2025, jednorazové navýšenie kapitačných platieb všeobecným lekárom pre dospelých a pediatrom, zavedenie nových výkonov pre psychiatrov a spustenie pilotných programov telemonitoringu. Podľa hovorkyne je zdravotníctvo z pohľadu štátnej poisťovne v tomto roku v lepšom stave. Pripomenula, že poisťovňa vlani skončila s kladným hospodárskym výsledkom 10 miliónov eur bez potreby dodatočného dofinancovania zo štátneho rozpočtu. Zlepšenie podľa nej priniesli najmä optimalizácia hospodárenia, revízia zmluvných vzťahov s poskytovateľmi a dôraz na efektivitu.
„Ukázalo sa, že hlavný problém nebol v nedostatku príjmov, ale v neefektívnom nakladaní so zdrojmi,“ uviedla Capáková s tým, že poisťovňa pristúpila k úpravám nákupu zdravotnej starostlivosti aj vlastnej prevádzky. VšZP zároveň zdôrazňuje, že nešlo o plošné škrty, ale o prehodnotenie výkonnosti, pričom kvalitným poskytovateľom zostali zachované alebo vyššie úhrady. „Zároveň sa zefektívnila lieková politika a posilnila revízna činnosť. Na vlastnej prevádzke ušetrila VšZP desať miliónov ročne,“ konštatovala.
Hlavná výzva
Ako jednu z hlavných výziev tohto roka označuje VšZP svoje postavenie verejnej inštitúcie fungujúcej v prostredí prísnych pravidiel, regulácií a kontrol, čo môže podľa Capákovej spomaľovať niektoré procesy. Zároveň bolo podľa nej potrebné udržať vyrovnané hospodárenie bez negatívneho dosahu na poistencov. V budúcom roku bude zdravotníctvo podľa poisťovne čeliť najmä vplyvom konsolidačných opatrení verejných financií, ktoré môžu znížiť objem zdrojov v systéme. „Veľkou výzvou pre zdravotníctvo bude aj plnenie memoranda o spravodlivom financovaní a prechod na väčšie percento úhrad podľa DRG systému a postupné zavádzanie nového katalógu výkonov v ambulantnej sfére,“ dodala.
Poisťovňa chce v nasledujúcom roku pokračovať v trende „poistenec na prvom mieste“, efektívne hospodáriť a dávať čo najviac peňazí do zdravotnej starostlivosti. „Tak, aby to poistenec reálne cítil a naďalej pokračovať na odstraňovaní historických disproporcií v zmysle memoranda o spravodlivom financovaní. Zároveň dávať dôraz na prevenciu a urobiť maximum pre to, aby sa vďaka nej zvýšil priemerný vek dožitia v zdraví,“ uzavrela.
Union poisťovňa to vidí takto
Rok 2025 v slovenskom zdravotníctve nemožno nazvať reformným, systém sa nachádzal v stave krehkej stability. Uviedol to generálny riaditeľ Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne (ZP) Michal Špaňár v rámci zhodnotenia tohto roka. Poskytla hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Podľa Špaňára bol uplynulý rok skôr než o prelomových riešeniach o snahe udržať stabilitu v prostredí dlhodobo poznačenom personálnym napätím, finančnou neistotou a nedotiahnutými systémovými zmenami. „Povedal by som, že slovenské zdravotníctvo visí nad priepasťou a všetci okolo sa ho snažia uchrániť pred strmým a bolestivým pádom. No berúc do úvahy, aké sú vyhliadky do budúcna, možno ešte budeme na tento rok spomínať s nostalgiou,“ uviedol.
Union ZP podľa jeho slov vstupovala do roka 2025 v zložitejšej situácii, keďže si ako jediná zdravotná poisťovňa prenášala stratu z predchádzajúceho roka, najmä v dôsledku regulačného prostredia a nastavenia pravidiel financovania. Zároveň však uviedol, že poisťovňa sa z tejto situácie poučila a rok 2025 by mala ukončiť s pozitívnym hospodárskym výsledkom a v lepšej finančnej kondícii. Za jednu z najvýznamnejších udalostí roka označil rokovania medzi Lekárskym odborovým združením a vládou, ktoré vyústili do dohody o sociálnom zmieri v zdravotníctve. „Táto dohoda mala ďalekosiahle dosahy nielen na nemocnice a zdravotníkov, ale aj na zdravotné poisťovne,“ zdôraznil. Medzi zásadné zmeny zaradil zavedenie tzv. ostrého DRG, tlak na zvyšovanie úhrad v súvislosti s platovým automatom a povinnosť zverejňovať konsolidované zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
Ostré DRG
Poisťovne podľa Špaňára musia popri rešpektovaní oprávnených požiadaviek zdravotníkov zabezpečiť aj udržateľnosť systému. Prechod na „ostré“ DRG považuje za nevyhnutný krok, keďže „bez jasného prepojenia medzi produkciou a úhradou sa slovenské zdravotníctvo neposunie ďalej“. Zároveň poukázal na výrazné rozdiely medzi nemocnicami. Podľa neho existujú zariadenia, ktoré dokážu fungovať efektívne aj pri nižších základných sadzbách DRG, zatiaľ čo iné dlhodobo generujú stratu aj napriek vyšším úhradám či opakovaným oddlženiam. V týchto prípadoch ide podľa neho najmä o problém efektívnosti prevádzky a riadenia.
Kriticky sa vyjadril aj k neskorému vydaniu programovej vyhlášky na rok 2025, ktoré podľa neho skomplikovalo rokovania s poskytovateľmi a plánovanie rozpočtov. Zároveň však ocenil vyššiu mieru transparentnosti ministerstva zdravotníctva pri jej príprave a pripomenul, že samotná vyhláška viac zdrojov do systému neprináša. Neistota podľa neho pretrvávala aj v súvislosti s tendrom na prevádzkovateľov ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Pozitívne však hodnotil dočasné riešenie v podobe poverenia existujúcich prevádzkovateľov, ktoré pomohlo zachovať kontinuitu urgentnej zdravotnej starostlivosti. „Povedal by som, že to bol rok ako v čakárni u lekára. Kým sa niekto sa do ambulancie dostal a aj niečo vybavil, ďalší čakajú pred dverami a netušia, či sa ich problémy dostanú na rad a či sa budú riešiť,“ zhrnul Špaňár.