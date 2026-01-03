Sobota3. január 2026, meniny má Daniela, zajtra Drahoslav

Rezort spravodlivosti posilní ochranu detí zvýšením dedičských podielov

Minister spravodlivosti SR Boris Susko
Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Povinné dedičské podiely neopomenuteľných dedičov, teda detí poručiteľa, sa v návrhu nového Občianskeho zákonníka ešte budú zvyšovať. Rezort spravodlivosti tak reaguje na pripomienky, podľa ktorých nová úprava povinných podielov oslabuje ochranu detí. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) to uviedol v rozhovore pre TASR. Ako spresnil, navrhnuté minimálne podiely v pôvodnom návrhu boli založené na filozofii, že poručiteľ má mať slobodnú vôľu sa rozhodnúť, čo so svojím majetkom urobí, najmä vo vzťahu k plnoletým deťom. Tieto podiely boli v porovnaní so súčasnou právnou úpravou skrátené.

„Už pri tom, keď sme predstavovali Občiansky zákonník, sme povedali, že je to návrh kodifikačnej komisie a my sme pripravení sa baviť o tom, že povinné podiely sa zásadným spôsobom zvýšia práve z hľadiska zachovania rodiny, zachovania majetku rodiny a podobne,“ ozrejmil Susko. Celkovo sa filozofia v dedičskom práve podľa jeho slov rozširuje zavedením nových inštitútov, ako je dedičská zmluva či odkaz, čím dávajú väčšie možnosti poručiteľovi, ale aj dedičom sa chrániť.

archívne video

Tlačová konferencia Erika Tomáša na tému: Historický nárast minimálnej mzdy je realitou (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Susko zároveň nevylúčil, že zákon o rodine nakoniec nebude súčasťou nového Občianskeho zákonníka. Ozrejmil, že od viacerých subjektov prišli nesúhlasné pripomienky a žiadali, aby zákon o rodine ostal samostatným zákonom. Podotkol však, že v okolitých krajinách nie je nikde rodinné právo upravené samostatným zákonom, ale je súčasťou Občianskeho zákonníka. „Pravdou je, že historicky to na Slovensku vždy bolo v samostatnom zákone. Je to otvorená otázka a nevylučujem, že po skončení rozporového konania sa nevrátime k tomu, že tú časť z Občianskeho zákonníka nevyjmeme a nezostane samostatný zákon o rodine. Na základe toho, ako som videl množstvo pripomienok práve v tejto oblasti, je možné, že to aj takto skončí,“ pripustil Susko.

Viac o téme: DieťaPodielOchrana Občiansky zákonníkDedičstvoBoris Susko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

undefined
Veľké zmeny pre budúcich manželov: Týkať sa majú spoločného majetku! Predmanželská zmluva ako z amerických filmov?
Domáce
Viliam Karas.
Karas o justícii: Reálne problémy sa veľmi neriešili, ustupovali osobným záujmom
Domáce
Minister spravodlivosti SR Boris
Rezort spravodlivosti ukončilo prijímanie podnetov k návrhu nového Občianskeho zákonníka
Domáce
Ilustračné foto
Rezort spravodlivosti sa oboznámi s pripomienkami k novému Občianskemu zákonníku a vyhodnotí ich
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Reštaurátorka folklórnych odevov Sakmárová o folklórnej parte
Reštaurátorka folklórnych odevov Sakmárová o folklórnej parte
Správy
Opitý vodič skoro narazil do policajtov, potom unikal
Opitý vodič skoro narazil do policajtov, potom unikal
Správy
Jaskyniar Kožuch hovorí o netopieroch v Plaveckej jaskyni
Jaskyniar Kožuch hovorí o netopieroch v Plaveckej jaskyni
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ REAKCIE našich politikov na
REAKCIE našich politikov na útok vo Venezuele: Ostré slová Fica, VIDEO Blahu... Maduro nebude nikomu chýbať, tvrdí PS
Domáce
Minister spravodlivosti SR Boris
Rezort spravodlivosti posilní ochranu detí zvýšením dedičských podielov
Domáce
Príslušníci prezidentskej gardy stoja
Slovensko odporúča IHNEĎ opustiť Venezuelu: Platí najvyšší stupeň cestovného varovania
Domáce
Vo Zvolene cestujú seniori nad 70 rokov a osoby s ŤZP v MHD od januára zadarmo
Vo Zvolene cestujú seniori nad 70 rokov a osoby s ŤZP v MHD od januára zadarmo
Banská Bystrica

Zahraničné

AKTUALIZOVANÉ REAKCIE našich politikov na
REAKCIE našich politikov na útok vo Venezuele: Ostré slová Fica, VIDEO Blahu... Maduro nebude nikomu chýbať, tvrdí PS
Domáce
Policajti prehliadajú oblasť, kde
Polícia identifikovala prvé štyri obete silvestrovského požiaru v Crans-Montane
Zahraničné
POPLACH vo Venezuele: Veľké
POPLACH vo Venezuele: Veľké nasadenie armády vrátane BALISTICKÝCH systémov! Žiada o dôkaz, že je Maduro nažive
Zahraničné
Pátranie pokračuje: Po prevrátení
Pátranie pokračuje: Po prevrátení lode pri pobreží Gambie sú naďalej nezvestné desiatky ľudí
Zahraničné

Prominenti

Nela Pocisková
Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!
Domáci prominenti
Veronika Rajek očarila Maroša
Kramár povečeral s KRÁSNOU influencerkou: Najprv nad ňou SLINTAL a potom… prevracal očami!
Domáci prominenti
Mickey Rourke
Mickey Rourke ŠOKUJE vzhľadom: Niekdajší sexsymbol zmenený na NEPOZNANIE!
Zahraniční prominenti
Najlegendárnejšie televízne SKVOSTY: Pamätáte
Najlegendárnejšie televízne SKVOSTY: Pamätáte si TIETO hlášky? Puknete od smiechu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pleseň, ktorú nevidíte, môže
Pleseň, ktorú nevidíte, môže byť NAJNEBEZPEČNEJŠIA: TOTO jedlo radšej hneď vyhoďte! Nestačí to vyrezať
Zaujímavosti
Prebúdzate sa medzi 2.
Prebúdzate sa medzi 2. a 3. hodinou ráno? Nie je to NÁHODA! Vaše telo kričí o pomoc, zachráni ho JEDINÁ vec
Zaujímavosti
Rajská záhrada nemusí byť
Rajská záhrada nemusí byť MÝTUS: Vedec tvrdí, že odhalil jej skutočné miesto! A je to úplne inde, než ste si mysleli
Zaujímavosti
Muži to netušia: Orgazmus
Muži to netušia: Orgazmus nemá len jednu podobu, existuje ich až ŠESŤ! TOTO vás v škole neučili
Zaujímavosti

Dobré správy

Už aj Slováci ju
Už aj Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk

Ekonomika

Európska ekonomika je pod tlakom USA a Číny: Dokáže sa odraziť od dna?
Európska ekonomika je pod tlakom USA a Číny: Dokáže sa odraziť od dna?
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Výber daní v minulom roku sklamal: Rozpočet na poslednú chvíľu zachraňovali aj peniaze z Európskej únie!
Výber daní v minulom roku sklamal: Rozpočet na poslednú chvíľu zachraňovali aj peniaze z Európskej únie!
TOP 5 najočakávanejších dopravných projektov: Nový jednotný lístok aj kľúčové úseky diaľnic!
TOP 5 najočakávanejších dopravných projektov: Nový jednotný lístok aj kľúčové úseky diaľnic!

Varenie a recepty

Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Výber receptov
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Výber receptov

Šport

V hre boli stotiny: Prvý triumf v obráku pre mladú Švajčiarku, sklamaná Shiffrinová chcela viac
V hre boli stotiny: Prvý triumf v obráku pre mladú Švajčiarku, sklamaná Shiffrinová chcela viac
Lyžovanie
Slováci, tento dátum a čas si poriadne zaznačte! Dôležitá novinka pred ZOH 2026
Slováci, tento dátum a čas si poriadne zaznačte! Dôležitá novinka pred ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026
Obaja ostali v šoku: Čech musel vyradiť z posádky na Dakar svojho syna, pre pomoc volal na Slovensko
Obaja ostali v šoku: Čech musel vyradiť z posádky na Dakar svojho syna, pre pomoc volal na Slovensko
Rely Dakar
Tréner Frühauf hodnotí šampionát v podaní Slovenska: Zásadná správa pred ďalšími MS
Tréner Frühauf hodnotí šampionát v podaní Slovenska: Zásadná správa pred ďalšími MS
Hokejová reprezentácia do 20 rokov

Auto-moto

Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Zaujímavosti
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Pracovné prostredie
Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Zaujímavé pracovné ponuky
Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Mám prácu
Veľký pracovný horoskop na rok 2026: Koho čaká povýšenie a komu hrozí vyhorenie?
Veľký pracovný horoskop na rok 2026: Koho čaká povýšenie a komu hrozí vyhorenie?
KarieraInfo.sk

Technológie

Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
Návody
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
Vzorka Mg-Bi mala byť stopou po UFO. Vyšetrovanie AARO však ukázalo pozemský pôvod
Veda a výskum
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Veda a výskum
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
Veda a výskum

Bývanie

10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť

Pre kutilov

Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najlepšie nahé šaty celebrít roka 2025: Od drzého looku Zoë Kravitz po žiarivo modré šaty Dakoty Johnson a ďalšie
Zahraničné celebrity
Najlepšie nahé šaty celebrít roka 2025: Od drzého looku Zoë Kravitz po žiarivo modré šaty Dakoty Johnson a ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
REAKCIE našich politikov na
Domáce
REAKCIE našich politikov na útok vo Venezuele: Ostré slová Fica, VIDEO Blahu... Maduro nebude nikomu chýbať, tvrdí PS
POPLACH vo Venezuele: Veľké
Zahraničné
POPLACH vo Venezuele: Veľké nasadenie armády vrátane BALISTICKÝCH systémov! Žiada o dôkaz, že je Maduro nažive
Príslušníci prezidentskej gardy stoja
Domáce
Slovensko odporúča IHNEĎ opustiť Venezuelu: Platí najvyšší stupeň cestovného varovania
Štát zriadil novú zdravotnícku
Domáce
Štát zriadil novú zdravotnícku LINKU, ktorá MENÍ pravidlá! TOTO číslo si zapamätajte

Ďalšie zo Zoznamu