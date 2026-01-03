AKTUÁLNE Na východe Slovenska horí rodinný dom! V ohnivom pekle uviazol človek

(Zdroj: Topky)
SNINA - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari rodinného domu v obci Hostovice v okrese Snina. V sobotu ráno o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
„Na mieste zasahuje desať hasičov so štyrmi kusmi hasičskej techniky,“ uviedol. Ide o hasičov zo Sniny, Medzilaboriec, Záchrannej brigády HaZZ Humenné aj dobrovoľných hasičov z Papína.
Podľa informácií portálu tvnoviny.sk sa hasiči pre veľké plamene nevedia dostať do domu, pričom vnútri sa nachádza jedna osoba. Požiar bol nahlásený krátko po 5.00 h ráno.