Polícia počas sviatkov preverila viac ako 5500 udalostí: Štedrý deň aj ďalšie dni pod drobnohľadom

BRATISLAVA - Počas vianočných sviatkov od 24. do 26. decembra prijala polícia na celom území SR 3975 volaní na tiesňovú linku. Na základe uvedených oznámení, ale i vlastnou činnosťou preverili policajti 5517 udalostí. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek.
Majetkové a násilné činy
„Zaevidovali sme 21 prípadov majetkovej trestnej činnosti, ktoré sa týkali najmä krádeží a poškodzovania cudzieho majetku. Okrem toho sme počas sviatkov zaznamenali osem trestných činov, z toho jeden násilný trestný čin a jeden prípad ekonomickej trestnej činnosti,“ priblížil. „V súvislosti s porušením verejného poriadku sme riešili aj osem prípadov bitiek a ruvačiek, päť prípadov domáceho násilia a jeden prípad výtržníctva,“ dodal.
V oblasti dopravy preverovali policajti viac ako 600 udalostí, v rámci nich dokumentovali 56 dopravných nehôd, vykonali 173 preverení v cestnej premávke, zaevidovali 15 dopravných priestupkov a v deviatich prípadoch zabezpečovali usmerňovanie cestnej premávky. Polícia preverovala aj 25 požiarov, z ktorých tri vznikli na motorových vozidlách.
Porušenie poriadku
„Významnú časť preverovaných udalostí tvorili oznámenia týkajúce sa narušenia občianskeho spolunažívania, ktorých bolo evidovaných 507, ako aj 126 prípadov rušenia nočného pokoja,“ dodal policajný hovorca k bilancii počas vianočných sviatočných dní.