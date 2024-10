FOTO Dúhovú lampu na Zámockej ulici v Bratislave niekto premaľoval! Poslankyňa hovorí o barbarstve

Dúhovú lampu na Zámockej ulici v Bratislave niekto premaľoval (Zdroj: TASR - Martin Baumann, Instagram/lucia_plavakova)

BRATISLAVA - Na Zámockej ulici v Bratislave premaľoval neznámy páchateľ pôvodne dúhovú lampu sivou farbou. Došlo k tomu iba pár dní po druhom výročí teroristického útoku, pri ktorom zomreli Matúš Horváth a Juraj Vankulič pred podnikom Tepláreň na Zámockej ulici, kde sa stretávala najme LGBTI+ komunita. Upozornila na to poslankyňa z PS Lucia Plaváková.

archívne video

Brífing Daniela Lipšica na tému: "Prípad, ktorý sa udial na Zámockej ulici v roku 2022" (Zdroj: Topky/Maarty)

Dúhovú lampu na Zámockej ulici, kde pred dvoma rokmi došlo k brutálnemu činu, niekto premaľoval sivou farbou. Poslankyňa Plaváková v súvislosti s tým uviedla, že "takto vyzerá doslovné vymazávanie LGBTI+ ľudí."

"Presne taký je svet, do ktorého nás niektorí ľudia chcú dotlačiť. Sivý, bez farieb, bez rozmanitosti. Keď toto spraví niekto len dva dni po výročí brutálnej vraždy Juraja a Matúša, nedá sa to nazvať nijako inak ako barbarstvo," napísala na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu premaľovanej lampy. Podľa jej slov to však hlavné mesto nenechá tak a zabezpečí obnovenie dúhového sfarbenia lampy.

(Zdroj: Instagram/lucia_plavakova)

V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo 12. októbra 2022 pred podnikom, ktorý navštevuje najmä LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli Matúš Horváth a Juraj Vankulič. Zranená bola jedna žena. Páchateľom bol Juraj K., ktorý na sociálnych sieťach otvorene šíril nenávisť voči homosexuálom a židom. Po streľbe z miesta činu ušiel a počas dňa zverejnil svoj manifest, v ktorom uviedol, že sa inšpiroval útokmi z Nového Zélandu a Kalifornie. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho, spáchal samovraždu. Vyšetrovanie tragickej streľby na Zámockej ulici v Bratislave v januári tohto roka zastavili.