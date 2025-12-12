Španielski vojaci v Kuchyni si precvičujú najmä schopnosť vzájomnej spolupráce

KUCHYŇA - Pre španielske vojenské jednotky, ktoré sú umiestnené na dopravnom krídle Leteckej základne Kuchyňa v okrese Malacky, je aktuálne z precvičovaných technických či taktických zručností prioritou najmä schopnosť vzájomnej spolupráce. Uviedol to plukovník a veliteľ jednotiek Juan Antonio Puime Maroto. Doplnil, že suverenita všetkých krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) je pre nich prvoradá, čo označil aj za dôvod výcviku.
Príchod španielskych vojakov
V máji pristála v Kuchyni španielska vrtuľníková jednotka. Aktuálne tam pôsobí 72 vojakov. Išlo o plánovaný postup nasadzovania predsunutej vojenskej prítomnosti NATO v súlade s rozhodnutiami, ktoré boli prijaté v rokoch 2022 a 2023. „NATO sa teraz sústreďuje na východné krídlo. Cvičíme a trénujeme s vašimi silami, aby sme dosiahli čo najlepšiu efektivitu spolupráce, aby sme zastavili akúkoľvek hrozbu pre krajinu,“ skonštatoval Puime Maroto.
Španielska vrtuľníková jednotka pôvodne pozostávala z piatich vrtuľníkov, z dvoch ťažkých dopravných vrtuľníkov, jedného multifunkčného vrtuľníka a dvoch bojových vrtuľníkov. Aktuálne sa v Kuchyni nachádzajú tri. Pri tejto príležitosti vybudovali tiež tri nové mobilné hangáre za približne tri milióny eur, ktoré financovala španielska vláda.
Adaptácia na slovenské podmienky
Vojakom sa prostredie na Slovensku páči, hovoria o prirodzenom procese adaptácie, najväčšie rozdiely vidia najmä v počasí - chýba im viac slnka. „Musíte si však uvedomovať aj kultúrne rozdiely. Napríklad, byť úctivejší pri rozhovoroch s nadriadenými alebo inými hodnosťami, aby ste mohli čo najlepšie prekonať túto bariéru,“ uviedol to poručík Javier Alarcon.
Poručík Antonio Torregrosa uviedol, že Slováci sú k nim milí. „Všetko pre nás zariadili, veľmi nám to uľahčujú. Práca, ktorú tu máme, je rovnaká, na akú sme vyškolení. Takže to bolo jednoduché a kultúrne väzby medzi Španielskom a Slovenskom sú podľa mňa veľmi silné. Takže si myslím, že v mnohých otázkach sa zhodujeme, a to je skvelé,“ zhodnotil.
V súčasnosti sa v rámci Mnohonárodnej bojovej skupiny Východného krídla NATO nachádza v Lešti na strednom Slovensku 800 španielskych vojakov. Na Slovensko prišli so svojou technikou a vybavením. Ide o najväčšiu španielsku vojenskú misiu v zahraničí. Východné krídlo NATO označuje krajiny na východnej hranici Aliancie, najmä tie, ktoré susedia s Ruskom, Pobaltské štáty, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Česko, kde sa posilňuje vojenská prítomnosť NATO pre kolektívnu obranu a odstrašovanie, čo sa zintenzívnilo po ruskej agresii na Ukrajine.