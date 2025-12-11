Štvrtok11. december 2025, meniny má Hilda, zajtra Otília

Šok, ale PRÍJEMNÝ. Na toto prekvapenie sa len tak NEZABÚDA

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (4)
© Zoznam/ © Zoznam/

Darček, ktorý chutí aj očarí: ovocné a čokoládové prekvapenia s donáškou. Zabudnite na klasické torty a nudné darčeky. Prichádza nová vlna prekvapení – kytice z čerstvého ovocia a čokolády. Sú zdravé, krásne, voňavé a úplne výnimočné. Vyzerajú ako umelecké dielo, no zároveň potešia všetky chuťové poháriky. Je to darček, ktorý sa nielen obdivuje, ale aj zdieľa. A keď treba, zariadite ho skutočne expresne!

Každá kytica z www.chutnekytice.sk je ručne vyrábaná z čerstvého ovocia a kvalitnej belgickej čokolády. Voňajú po čerstvých jahodách, ananáse, hrozne, melóne a exotickom ovocí. Každý kúsok je napichnutý tak, aby vytváral dokonalú kompozíciu farieb a tvarov. K tomu sa pridávajú kúsky čokolády – mliečnej, bielej aj horkej – a zrodí sa malý zázrak. Takýto darček poteší oči, dušu aj chuť.

Šok, ale PRÍJEMNÝ. Na
Zobraziť galériu (4)

Ovocné kytice sú originálne, svieže a nikdy nie sú rovnaké. Každá je jedinečná, pretože sa vyrába na objednávku. Môžete si vybrať farby, ovocie aj typ čokolády. Alebo nechať tvorcu prekvapenia, nech všetko dokonale zladí. Výsledok je vždy nádherný a nezabudnuteľný.

Ak chcete niekoho prekvapiť, no neviete čím, ovocná kytica je ideálna voľba. Hodí sa na narodeniny, výročie, svadbu, promóciu aj len tak – z lásky. Nahradí tortu, pretože vyzerá slávnostne, no je zdravšia a ľahšia. Neobsahuje múku, cukor ani krémy, ale napriek tomu je sladká a luxusná. Vďaka čokoládovej poleve a čerstvému ovociu sa roztápa na jazyku.

Šok, ale PRÍJEMNÝ. Na
Zobraziť galériu (4)

Chutné kytice majú silu prekvapiť aj tých, ktorí už „majú všetko“. Sú dôkazom, že na obdarovanom vám záleží. Nie je to len dar, je to zážitok. Ľudia si ho fotia, zdieľajú a rozprávajú o ňom. A presne to robí darček nezabudnuteľným.

Donáška je rýchla, spoľahlivá a diskrétna. Stačí zadať adresu – a o všetko sa postaráme. Kuriér prinesie kyticu priamo k dverám, do práce alebo na oslavu. Môžete priložiť aj osobné venovanie, kartičku či krátky odkaz. A ten moment, keď obdarovaný otvorí dvere, stojí za to.

Šok, ale PRÍJEMNÝ. Na
Zobraziť galériu (4)

Často hovoria: „To je nádhera! To som ešte nevidel.“ A potom nasleduje úsmev a prvý sladký kúsok jahody v čokoláde. Zdravé a krásne prekvapenie zmení obyčajný deň na výnimočný. Preto si ovocné kytice rýchlo získali popularitu. Nie sú len módnym trendom – sú darčekom s dušou.

Každý detail je premyslený. Používajú sa len čerstvé suroviny, niečo medzi gurmánskym zážitkom a umeleckým dielom. Navyše – ovocie je plné vitamínov a energie. Kým klasická torta zasýti na chvíľu, ovocná kytica osvieži a poteší celé telo. A čokoláda? To je už len čerešnička na torte – alebo skôr na jahode.

Pre deti, partnerov, kolegov aj rodičov – vždy sa trafíte do vkusu.

Pre ženy sú to kvety, ktoré sa jedia.

Pre mužov je to dar, ktorý chutí lepšie ako každá bonboniéra.

 Pre deti zábava a radosť v jednom.

A pre starých rodičov zdravé potešenie namiesto sladkostí.

Ak chcete darovať niečo, na čo sa nezabudne, darujte ovocie v čokoláde. Je to gesto, ktoré hovorí viac než slová. Je to darček, ktorý prináša radosť, chuť a krásu zároveň. A vďaka donáške ho môžete poslať komukoľvek – kdekoľvek. Ovocná kytica je malý kúsok luxusu, ktorý si zaslúži každý.

Tak prekvapte niekoho ešte dnes. Nie slovami, ale činom, ktorý sa nedá prehliadnuť. Objednajte na www.chutnekytice.sk ovocný darček s čokoládou, nech radosť vonia, chutí a žiari. Pretože tie najkrajšie prekvapenia sa dajú zjesť. 

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tamara Heribanová krstila knihu Misia Láska: Nechýbala Táňa Pauhofová, Zuzana Porubjaková a ďalší
Tamara Heribanová krstila knihu Misia Láska: Nechýbala Táňa Pauhofová, Zuzana Porubjaková a ďalší
Feminity TV
Krátke skúšobné spustenie obnovenej fontány Svetový poštár
Krátke skúšobné spustenie obnovenej fontány Svetový poštár
Správy
Výstava Sakrálne pamiatky v Západoslovenskom múzeu
Výstava Sakrálne pamiatky v Západoslovenskom múzeu
Správy

Domáce správy

undefined
Vláda by mala zabezpečiť plynulé fungovanie programu Zelená domácnostiam
Domáce
SaS podáva podnet: Ide
SaS podáva podnet: Ide o disciplinárne konanie voči šéfovi SIS Gašparovi
Domáce
FOTO Dráma v parlamente! Koalícia
Dráma v parlamente! Koalícia prepašovala do zákona podivné paragrafy: Šimečka do basy a Gašpar preč z basy?
Domáce
OBROVSKÝ ŽIAĽ Zomrela legenda slovenského folklóru: Ocenila ju aj bývalá prezidentka
OBROVSKÝ ŽIAĽ Zomrela legenda slovenského folklóru: Ocenila ju aj bývalá prezidentka
Bratislava

Zahraničné

Donald Trump oznámi mená
Donald Trump oznámi mená svetových lídrov v Rade mieru pre Gazu
Zahraničné
Milan Hodás
Gruzínsky minister spravodlivosti Salia rokoval so štátnym tajomníkom Hodásom
Zahraničné
Viktor Orbán
Viktor Orbán chválil Trumpa: Ide o novú americkú doktrínu kritickú voči EÚ
Zahraničné
Ľudia majú ťažkosti s
Ľudia majú ťažkosti s dýchaním! Hlavné mesto Vietnamu sa týždeň dusí v toxickom smogu
Zahraničné

Prominenti

Vondráčková po KRACHU vzťahu
Vondráčková po KRACHU vzťahu so zajačikom: FOTO Prichytená s NOVÝM mužom!
Domáci prominenti
Sharon Osbourne
Najsilnejšia SPOVEĎ Sharon Osbourne: Ozzyho (†76) posledné slová... Išiel si zacvičiť a zomrel!
Zahraniční prominenti
Partnerka slovenského futbalistu je
Partnerka slovenského futbalistu je opäť tehotná: Fíha, tajili to poriadne dlho!
Domáci prominenti
Známeho speváka našli MŔTVEHO
Známeho speváka našli MŔTVEHO vo vlastnom dome: Policajti ZADRŽALI jeho syna!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Na vlastnej koži: Druhé
Na vlastnej koži: Druhé najlepšie Vianoce na svete sú v Brne
dromedar.sk
TEST pre sokolie oči:
TEST pre sokolie oči: Nájdete mačiatko do 10 sekúnd? Len géniovia ho uvidia na prvý pohľad!
Zaujímavosti
Najstaršie UMENIE na Zemi
Najstaršie UMENIE na Zemi prekvapilo vedcov: Kto namaľoval postavy spred 51-tisíc rokov?!
Zaujímavosti
Prečo vám ráno SMRDÍ
Prečo vám ráno SMRDÍ z úst, aj keď si večer čistíte zuby? TOTO je skutočný vinník: Riešenie je prekvapivo jednoduché
Zaujímavosti

Dobré správy

Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Adam Ďurica, Sima Magušinová či Juraj Hnilica: Zapojte sa do súťaže aj vy!
Domáce
Vyberte darček pre muža
Tipy na vianočné darčeky pre mužov: Už nehľadajte, toto bude zaručený úspech!
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Svetoznáme muzikály od Ďurovčíka či Duchoňove hity: Chcete ich zažiť aj vy?
Domáce

Ekonomika

Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Chaos v energopomoci: Opoziční poslanci varujú pred tisíckami domácností bez nároku, chcú mimoriadnu schôdzu!
Chaos v energopomoci: Opoziční poslanci varujú pred tisíckami domácností bez nároku, chcú mimoriadnu schôdzu!

Varenie a recepty

Kokosové fúkané rohlíčky
Kokosové fúkané rohlíčky
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku
Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku
Koláče a torty
Cherry lady zákusok: Recept na vianočný makový dezert
Cherry lady zákusok: Recept na vianočný makový dezert
Ovocné dezerty

Šport

Povedali jej, že lepšie je byť kráska v top 20 než škaredá jednotka: Pôvabná tenistka oznámila koniec
Povedali jej, že lepšie je byť kráska v top 20 než škaredá jednotka: Pôvabná tenistka oznámila koniec
WTA
Ľadové Vianoce sa blížia: Slovan opäť na čele, biedna forma Žiliny, čáry-máry na prestupovom trhu
Ľadové Vianoce sa blížia: Slovan opäť na čele, biedna forma Žiliny, čáry-máry na prestupovom trhu
Tipsport liga
Obrovský úspech pre Žilinu a celé Slovensko: Žreb im prisúdi európskeho giganta
Obrovský úspech pre Žilinu a celé Slovensko: Žreb im prisúdi európskeho giganta
Liga majstrov
Neuveriteľný záver! Mladí Slováci šokovali Čechov, v poslednej minúte sa diali nevídané veci
Neuveriteľný záver! Mladí Slováci šokovali Čechov, v poslednej minúte sa diali nevídané veci
Reprezentácia

Auto-moto

Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány

Kariéra a motivácia

Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Pracovné prostredie
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Prostredie práce
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Aktuality
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Trendy na trhu práce

Technológie

Banky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcie
Banky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcie
Bezpečnosť
Expertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na to
Expertka ukázala, ako sa pripojíš k Wi-Fi routeru a čo všetko musíš zmeniť, aby si sa nestal obeťou hackera. Väčšina ľudí nevie ako na to
Bezpečnosť
Čo si pozrieť na Netflixe tento týždeň? Tieto filmové a seriálové hity už čoskoro prídu na platformu
Čo si pozrieť na Netflixe tento týždeň? Tieto filmové a seriálové hity už čoskoro prídu na platformu
Filmy a seriály
Európa potichu buduje zbraň, ktorú sonar takmer neodhalí. Nový projekt má z podvodných dronov urobiť duchov oceánu
Európa potichu buduje zbraň, ktorú sonar takmer neodhalí. Nový projekt má z podvodných dronov urobiť duchov oceánu
Armádne technológie

Bývanie

Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie

Pre kutilov

Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

VIDEO: Tamara Heribanová krstila knihu Misia Láska: Nechýbala Táňa Pauhofová či Zuzana Porubjaková
Slovenské celebrity
VIDEO: Tamara Heribanová krstila knihu Misia Láska: Nechýbala Táňa Pauhofová či Zuzana Porubjaková
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dráma v parlamente! Koalícia
Domáce
Dráma v parlamente! Koalícia prepašovala do zákona podivné paragrafy: Šimečka do basy a Gašpar preč z basy?
AKTUÁLNE Ferenčáka odvolali: Koalícia
Domáce
AKTUÁLNE Ferenčáka odvolali: Koalícia prišla o ďalšieho poslanca!
AKTUÁLNE Hrôzostrašná nehoda pri
Domáce
AKTUÁLNE Hrôzostrašná nehoda pri Nových Zámkoch: FOTO Čelná zrážka policajtov
Matúš Šutaj Eštok.
Domáce
Spor Šutaja Eštoka a Čurillovcov naberá na obrátkach: Ministrova advokátka napísala OTVORENÝ LIST!

