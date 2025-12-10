Diskusia k novele Trestného zákona v 2. čítaní bude skrátená na 12 hodín

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o novele Trestného zákona rokovať v tzv. skrátenej rozprave. Budú mať naň vyhradený čas v rozsahu 12 hodín. Rozhodli o tom na návrh troch koaličných poslaneckých klubov. Novelu Trestného zákona posunuli v stredu do druhého čítania, rokujú o nej v skrátenom legislatívnom konaní. Diskusiu o návrhu v 2. čítaní majú začať od štvrtka (11. 12.) od 9.00 h. Pokiaľ novelu nestihnú prerokovať do 17.00 h, budú rokovať ďalej a hlasovať ihneď po prebratí.
Vládnou novelou by sa malo do Trestného zákona opätovne zaviesť za drobnú krádež pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku.
Nová legislatíva má zmeniť aj Exekučný poriadok. Donucovacie opatrenia by mohol exekútor uložiť aj na vymoženie náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom.