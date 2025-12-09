Poslanci schválili novelu: Od 2027 budú firmy na Slovensku povinne vystavovať elektronické faktúry

BRATISLAVA - Od začiatku roka 2027 budú mať firmy na Slovensku povinnosť vyhotovovať elektronické faktúry. Vyplýva to z novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili. Nepriamou novelou zaviedli aj možnosť uzatvárania dohôd o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku pre sociálne podniky na kratšie obdobie ako kalendárny rok. Ďalšie zmeny týkajúce sa sociálnych podnikov sa do zákona nedostali.
Hlavným cieľom novelizácie je podľa Ministerstva financií (MF) SR transpozícia európskej smernice a zavedenie povinnej elektronickej fakturácie pre zdaniteľné osoby, ktoré sú platiteľmi DPH, ako aj povinné digitálne oznamovanie údajov o dodaniach tovarov a služieb finančnej správe v reálnom čase.
„Prechodným ustanovením zákona o DPH bude s účinnosťou od 1. januára 2027 do 30. júna 2030 zavedená povinnosť pre platiteľov dane vyhotoviť a prijímať faktúry v ustanovenom elektronickom formáte, ako aj povinnosť elektronicky oznamovať údaje z tuzemských dodaní tovarov a služieb,“ uviedol rezort financií v dôvodovej správe. Každá zdaniteľná osoba, ktorá je povinná vyhotoviť elektronickú faktúru, bude zároveň povinná zabezpečiť, aby ju vedela zaslať alebo prijať doručovacou službou.
S účinnosťou od 1. júla 2030 bude zavedená pre zdaniteľné osoby povinnosť vyhotoviť a prijímať faktúry v štruktúrovanom elektronickom formáte aj pri cezhraničných dodaniach tovarov alebo služieb, ako aj povinnosť digitálne oznamovať údaje o týchto dodaniach. „V nadväznosti na zavedenie povinnosti digitálne oznamovať údaje o cezhraničných dodaniach tovarov alebo služieb sa s účinnosťou od 1. júla 2030 ruší povinnosť podávať súhrnný výkaz,“ doplnilo MF.
Rozšírené právomoci správcu dane pri registrácii dvoch alebo viacerých, formálne nezávislých, zdaniteľných osôb na registráciu skupiny z úradnej moci ako jedného platiteľa DPH budú účinné už od januára budúceho roka. Novela rozšíri aj uplatňovanie osobitného spôsobu úhrady dane, a to tak, že pri určitých transakciách vybraných platiteľov DPH bude mať daňový úrad možnosť uložiť povinnosť odberateľovi uhradiť daň z faktúry priamo na účet správcu dane vedený pre dodávateľa.
Novela umožní flexibilnejšie príspevky
Zákonodarcovia schválili aj pozmeňujúci návrh novelizujúci zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý predložil koaličný poslanec Igor Válek (Smer-SD). Vďaka nemu sa od budúceho roka umožní uzatváranie dohôd o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku aj na kratšie obdobie ako kalendárny rok. Cieľom je priebežná kontrola udržateľnosti finančnej podpory pre sociálne podniky.
Pôvodne sa mali v rámci novely riešiť aj ďalšie zmeny týkajúce sa sociálnych podnikov. Išlo napríklad o zvýšenie DPH z 5 % na 19 % či obmedzenie maximálnej výšky vyrovnávacieho príspevku štátu na zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb. Tieto však nakoniec poslanci zo zákona vynechali. Pravidlá pre sociálne podniky sa majú podrobnejšie upraviť budúci rok v osobitnej právnej norme. Skupine opozičných poslancov neprešiel pri záverečnom hlasovaní návrh na posun účinnosti novely o jeden rok. Namiesto januára 2026 a 2027 mali podľa nich jednotlivé zmeny začať platiť postupne od januára 2027 a 2028.