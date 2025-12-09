Utorok9. december 2025, meniny má Izabela, zajtra Radúz

Tri nové zdroje financovania sociálnych služieb: Erik Tomáš sľubuje v roku 2027 navýšenie o 300 miliónov eur

BRATISLAVA - V rámci reformy sociálnych služieb budú tri zdroje financovania, a to cez štát formou príspevku na pomoc pri odkázanosti, cez zdravotné poisťovne a nakoniec cez vyššie územné celky. V roku 2027 pôjde do sociálnych služieb oproti tomuto roku navyše 300 miliónov eur. Povedal to v utorok na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

„Reformu podporili všetci partneri v oblasti poskytovania sociálnych služieb, a to Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Komora opatrovateliek Slovenska, fórum pre osoby so zdravotným postihnutím, SocioFórum, Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, SK8 a napokon aj Slovenská katolícka charita. Jediný, kto túto reformu nepodporil, je slovenská opozícia, ktorá sa obrátila chrbtom odkázaným ľuďom,“ uviedol Tomáš s tým, že ide o politikárčenie opozície. Za reformu hlasovalo 78 poslancov zo 144 prítomných, pričom ostatní sa zdržali.

Reforma podľa neho nevyrieši všetky problémy v oblasti poskytovania sociálnych služieb, ale je základom pre novú etapu ich poskytovania. Minister vnútra a šéf koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok dodal, že strane sa poradilo presadiť dobré veci, od odstránenia diskriminácie matiek senioriek, ktoré sa starali o dieťa na materskej dovolenke a z tohto dôvodu majú nižšie dôchodky, až po reformu financovania sociálnych služieb. „Prinášame do parlamentu zákony, ktoré majú pomáhať ľuďom. Nechceme robiť ani politické hry, ani žiadne ideologické cvičenia, naopak, chceme pomáhať rodinám, pracujúcim aj tým, ktorí sú dnes odkázaní na pomoc od štátu,“ uzavrel Šutaj Eštok.

Schválená reforma podľa neho prináša poriadok, férovosť a skutočnú podporu odkázaným ľuďom a ich rodinám. Pomôže tým, ktorí sa každodenne starajú o svojich rodičov, deti či blízkych so zdravotným znevýhodnením a tiež aj samotným odkázaným ľuďom, aby mohli byť čo najdlhšie v domácom prostredí.

