Žilinka oznámil veľkú kontrolu korupčných káuz: Preverí postupy orgánov po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka plánuje zhodnotiť zákonnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) vo všetkých trestných veciach korupcie, ktoré prešli po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) do pôsobnosti krajských prokuratúr. Ide o jednu z úloh, ktoré zaradil do Plánu hlavných úloh prokuratúry SR na rok 2026. Informuje o tom na sociálnej sieti.
Do plánov na budúci rok zaradil taktiež zhodnotenie zákonnosti postupu OČTK vo veciach podplácania zahraničných verejných činiteľov. Žilinka to uvádza pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii (9. 12.).