Policajt bil muža! Verejný ochranca práv preverí incident zo Slovenskej Ľupče

BRATISLAVA - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský preverí incident zo Slovenskej Ľupče v okrese Banská Bystrica, pri ktorom mal policajt bez služobného čísla fyzicky napadnúť občana Českej republiky a ktorý bol vysielaný naživo na sociálnej sieti. Informoval o tom na sociálnej sieti.
Dobrovodský podotkol, že takéto zábery vyvolávajú vážne otázky o primeranosti policajného zákroku a o rešpektovaní základných práv osoby, voči ktorej bol zásah vykonaný. „Preverenie aktuálneho incidentu vykonám dôsledne, nezávisle a s cieľom prispieť k tomu, aby sa podobné situácie neopakovali,“ poznamenal s tým, že o výsledkoch bude verejnosť informovať.
Incident sa odohral ešte v sobotu 29. novembra
Incident sa odohral ešte v sobotu 29. novembra. Policajt mal biť muža počas sťahovania sa z ubytovne, ten neskôr video zverejnil na sociálnej sieti. Polícia v tejto súvislosti informovala, že muž bol agresívny a nereagoval na opakované výzvy policajtov. Prípad preveruje Úrad inšpekčnej služby, kontrolu v tejto veci nariadil aj riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici. O dôkladnom preverení prípadu hovorí aj prezidentka PZ Jana Maškarová.