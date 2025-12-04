PRIESKUM Až dve tretiny Slovákov chcú demisiu vlády Roberta Fica!

BRATISLAVA – Až dve tretiny občanov Slovenska chce demisiu vlády Roberta Fica. Najviac si to želajú ľudia v produktívnom veku medzi 30 až 39 rokom života a vysokoškolsky vzdelaní. Naopak, najzhovievavejší sú voči súčasnej garnitúre staršie ročníky nad 60 rokov.
Vyplýva to z prieskumu agentúry SCIO, ktorý skúmal názor občanov na túto tému v súvislosti s vývojom verejných financií.
Na otázku "Mala by podľa vášho názoru podať štvrtá vláda Roberta Fica demisiu vzhľadom na vývoj verejných financií?" odpovedalo až 41,9 % dospelých občanov Slovenska určite áno a 22,7% áno, zatiaľ čo len 15,5 % malo úplne opačný názor- určite nie. Nie odpovedalo 19,9% opýtaných.
Najradikálnejšia sa k tejto otázke postavila skupina respondentov vo veku 30-39 rokov, v ktorej by demisiu vlády Roberta Fica podporilo až 82,3 % respondentov, vysokoškolsky vzdelaní 70,7 % respondentov a osobitne z Trnavského kraja 73,1 % respondentov. Naopak najzhovievavejší postoj k súčasnej vláde prejavujú respondenti nad 60 rokov, kde by proti bolo 53,8 % respondentov, respondenti s maturitným vzdelaním 38,8 % a najmä zo Žilinského kraja, kde to bolo až 50,3 % respondentov.
"Zaujímavosťou prieskumu je, že dokonca aj medzi voličmi SMERu-SD a SNS sa našlo zhodne 12,5 % voličov, ktorí by si priali demisiu vlády Roberta Fica," uviedol hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus
Prieskum sa konal na vzorke 1000 respondentov v dňoch 10. - 14. novembra 2025 a bol realizovaný agentúrou SCIO pre reláciu Rozhovory so Šimonom.