Tragédia na koncerte v Bratislave: Fanúšik zomrel počas vystúpenia fínskej kapely

BRATISLAVA – Večer plný hudby sa zmenil na boj o život. Počas pondelňajšieho koncertu v bratislavskom Majestic Music Clube (1. decembra) skolaboval jeden z fanúšikov kapely Battle Beast. Napriek okamžitej pomoci zomrel na následky infarktu.
O tragédii informoval hudobný portál Blabbermouth. Incident nastal krátko po začiatku vystúpenia hlavnej hviezdy večera, fínskej metalovej kapely Battle Beast. Jeden z divákov skolaboval priamo v publiku a utrpel ťažký infarkt. Kapela okamžite prerušila koncert a privolaní záchranári začali s oživovaním. Fanúšik však svoj boj o život prehral.
„Včera sme boli v Bratislave nútení prerušiť koncert kvôli vážnemu zdravotnému stavu v publiku, ktorý tragicky viedol k úmrtiu jednej osoby. Chceme sa poďakovať miestnemu tímu a promotérovi za to, že na situáciu zareagovali s profesionalitou a starostlivosťou. Všetkým, ktorí boli prítomní, ďakujeme za vašu trpezlivosť, úctu a pochopenie počas takejto šokujúcej a ťažkej chvíle. Zdieľame smútok a ťažobu, ktorú mnohí z vás cítia. Vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť rodine a blízkym zosnulého,“ uviedla v stanovisku kapela.
Battle Beast odštartovali svoju európsku tour 17. októbra a až do polovice decembra koncertujú s hosťami Dominium a Majestica. Kapela nedávno vydala nový album Steelbound, ktorý obsahuje single Last Goodbye či titulnú skladbu Steelbound. V apríli tiež predstavila svoj prvý živý album Circus Of Doom – Live in Helsinki 2023.