Vodič odmietol dychovú skúšku aj odber krvi: Skončil v cele!

SOĽ - Polícia obvinila 39-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorého sa dopustil v sobotu (29. 11.) podvečer, keď viedol osobné vozidlo po obci Soľ v okrese Vranov nad Topľou. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, hliadka si všimla auto, ktorého vodič prechádzal z jednej strany vozovky na druhú. Preto ho zastavili a vodiča podrobili kontrole.
„Vodič odmietol predložiť doklady potrebné na vedenie a prevádzku vozidla, opakovane sa odmietol podrobiť dychovej skúške, ako aj testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok,“ uviedla hovorkyňa s tým, že nesúhlasil ani s odberom krvi alebo iného biologického materiálu. Vodič skončil v cele policajného zaistenia.