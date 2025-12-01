Pondelok1. december 2025, meniny má Edmund, zajtra Bibiána, Viviána

Väčšina Slovákov musí pred Vianocami výrazne šetriť. Finančný stres cíti až 6 z 10 ľudí

(Zdroj: Getty Images)
Napriek túžbe po pekných sviatkoch si väčšina Slovákov uvedomuje svoje finančné limity. Až 72 % opýtaných priznáva, že ich finančná situácia ovplyvní tohtoročné darčeky.

Vyplýva to z novembrového prieskumu portálu Kariera.sk, do ktorého sa zapojilo 1 358 respondentov.

Finančná situácia je pred Vianocami pre mnohých napätá

Na otázku, ako hodnotia svoju aktuálnu finančnú situáciu, až 44 % respondentov odpovedalo, že musia výrazne šetriť a obmedzovať výdavky. Ďalších 28 % síce cíti tlak, ale darčeky zabezpečia. Len 25 % ľudí uvádza, že Vianoce zvládnu bez väčších obmedzení. Viac ako minulý rok, si teraz môžu dovoliť len necelé 4 % opýtaných.

„Výsledky prieskumu potvrdzujú, že finančný stres pred sviatkami sa týka väčšiny domácností. Aj keď Slováci chcú svojim blízkym dopriať radosť, musia brať do úvahy výdavky, ktoré im v posledných mesiacoch narástli. Snažia sa tak nájsť rovnováhu medzi tradíciou a rozpočtom,“ komentuje výsledky Katarína Tešla, riaditeľka marketingu a PR Kariera.sk.

Najčastejšie plánovaný rozpočet je do 250 eur

Viac ako 47 % respondentov sa v porovnaní s minulým rokom snaží viac porovnávať ceny a vyhľadávať výhodné ponuky. Ďalších 12 % nákupy odkladá na poslednú chvíľu a len 12 % začalo s nákupom skôr ako zvyčajne. Necelá tretina opýtaných (28 %) nezmenila nič a nakupuje tak ako po minulé roky.

Čo sa týka plánovaných rozpočtov na vianočné darčeky, takmer 34 % ľudí plánuje minúť na darčeky 100 až 250 eur, kým 27 % chce ostať pod hranicou 100 eur. Približne štvrtina respondentov uviedla sumu 250 – 500 eur  a len 10 % plánuje vyšší rozpočet nad 500 eur.

Zhruba 4 % plánuje minúť viac ako 1 000 eur.

Najväčší vplyv na výber darčekov má vlastná finančná situácia (41 %) a počet ľudí, ktorým darčeky kupujeme (21 %). Zľavy a akcie zohrávajú dôležitú úlohu pre 13 % ľudí. Zaujímavé je, že ďalších približne 13 % opýtaných sa rozhoduje podľa vlastných hodnôt, napríklad minimalizmu alebo udržateľnosti. Rovnaký počet respondentov sa rozhoduje aj podľa aktuálnych cien a inflácie.

Zaujímalo nás, či sa Slováci pri nákupe vianočných darčekov rozhodujú aj na základe prebiehajúcich akcií typu Black Friday. Takmer 48 % respondentov síce sleduje novembrové zľavy, no nerozhodujú o ich nákupoch. Viac ako tretina ľudí týmto zľavám neverí alebo ich nepovažuje za výhodné. Len 18 % cielene plánuje nákupy počas Black Friday.

 (Zdroj: Kariéra.sk)

Väčšina si na darčeky nepožičiava, dominujú praktické dary

Až 91 % opýtaných uviedlo, že si na darčeky v žiadnom prípade nepožičia a radšej prispôsobia sviatky svojmu rozpočtu. Len 5 % zvažuje pôžičku vo výnimočnom prípade, napríklad pri väčšom rodinnom darčeku. Iba 2 % respondentov si už peniaze požičalo alebo nakúpilo na splátky.

Pri výbere vianočných darčekov až 61 % Slovákov priznalo, že preferujú praktické darčeky, ako napríklad oblečenie, knihy či domáce potreby. Každý piaty volí symbolické drobnosti, ktoré majú skôr emocionálnu než finančnú hodnotu. Zážitky plánuje darovať necelých 12 % opýtaných a 7 % ľudí namiesto darčekov preferuje spoločný čas. Vlastnoručne vyrobené či personalizované darčeky uviedli len 2 % respondentov.

 (Zdroj: Kariéra.sk)

Finančný stres cíti až 6 z 10 ľudí

Na otázku, či v súvislosti s Vianocami pociťujú finančný stres, odpovedalo 29 % ľudí, že ho cítia veľmi a ďalších 31 % uviedlo, že skôr áno. Len 16 % opýtaných uviedlo, že necíti stres vôbec a približne štvrtina ho skôr nepociťuje.

Viac ako polovica Slovákov (58 %) si praje pokojné a úsporné Vianoce bez finančného stresu. Takmer 23 % by ich chcelo stráviť v menšom kruhu a bez zbytočných darčekov. Len menej ako 15 % opýtaných plánuje Vianoce so všetkým, čo k tomu patrí, aj za cenu vyšších výdavkov. Ďalších 5 % respondentov neplánuje tento rok sláviť Vianoce.

Spomedzi konkrétnych zmien, ktoré ľudí najviac zasiahli, dominuje zvýšenie cien bežných výdavkov (potraviny, energie, služby) – uviedlo to 37 % účastníkov prieskumu. Takmer 19 % cíti rastúce náklady na domácnosť a deti, 18 % zasiahla neistota v zamestnaní. Vplyv konsolidačných balíčkov vníma 17 % respondentov a transakčnú daň uviedlo 9 % opýtaných.

„Hoci Slováci chcú prežiť sviatky dôstojne, sú čoraz rozvážnejší. Vidíme posun k praktickosti, vyššej finančnej zodpovednosti a vnímaniu hodnôt. To, čo bolo kedysi samozrejmosťou, dnes zvažujeme dôkladnejšie,“ uzatvára Tešla.

Viac o téme: Slováci, Šetrenie, Kariera.sk, Vianoce, Finančný stres
